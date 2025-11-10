صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم رسول بخش رئیس بابر اعوان میاں عمران احمد سعود عثمانی علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

سموگ راج برقرار

ملک کے میدانی علاقوں میں سموگ کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور حکومتی اقدامات کے باوجود اس میں کمی نہیں آ سکی۔ فضائی آلودگی ماپنے والے عالمی انڈیکس اے کیو آئی کے مطابق اتوار کو لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر رہا جس کا اے کیو آئی انڈیکس 179 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ ماحولیات نے لاہور میں آلودگی کی اوسط شرح 275 ریکارڈ کی جبکہ بعض علاقوں میں یہ 500 سے بھی متجاوز رہی۔ دیگر شہروں میں بھی صورتحال تشویشناک ہے۔ فیصل آباد میں یہ شرح 410 اور ملتان میں 367 ریکارڈ ہوئی۔ طبی ماہرین کے مطابق اس وقت سموگ کا یہ عالم ہے کہ جیسے ہر شخص ایک دن میں دس سگریٹ پی رہا ہو۔ اگرچہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو جرمانے کرنے‘ ماحول دشمن بھٹوں کو بند کرنے اور کچرا جلانے کے خلاف سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں مگر سموگ کی شدت ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے۔

درحقیقت یہ یاددہانی ہے اس امر کی کہ ماحولیاتی نظام کے ساتھ جو کھلواڑ دہائیوں سے جاری ہے‘ وہ وقتی اقدامات سے دور نہیں ہو سکتا۔ اس کیلئے طرزِ حیات میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ انسانی اقدامات کے سبب ماحول کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ آلودگی کے تدارک‘ کثرتِ شجرکاری‘ ماحول دوست اقدامات کے فروغ اور کلین انرجی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کیلئے پالیسی کے تسلسل کے علاوہ عوامی شرکت بھی ضروری ہے۔ جب سب مل کر ماحولیاتی تحفظ کیلئے کام کریں گے‘ اسی وقت سموگ سمیت دیگر ماحولیاتی عوارض سے چھٹکارا مل سکے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

سر سیّد اور مکتبِ فراہی
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
دریا بادشاہ اور درباری
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
کون بنے گاسپریم؟
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
فکرِ اقبالؒ
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو