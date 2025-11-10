سموگ راج برقرار
ملک کے میدانی علاقوں میں سموگ کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور حکومتی اقدامات کے باوجود اس میں کمی نہیں آ سکی۔ فضائی آلودگی ماپنے والے عالمی انڈیکس اے کیو آئی کے مطابق اتوار کو لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر رہا جس کا اے کیو آئی انڈیکس 179 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ ماحولیات نے لاہور میں آلودگی کی اوسط شرح 275 ریکارڈ کی جبکہ بعض علاقوں میں یہ 500 سے بھی متجاوز رہی۔ دیگر شہروں میں بھی صورتحال تشویشناک ہے۔ فیصل آباد میں یہ شرح 410 اور ملتان میں 367 ریکارڈ ہوئی۔ طبی ماہرین کے مطابق اس وقت سموگ کا یہ عالم ہے کہ جیسے ہر شخص ایک دن میں دس سگریٹ پی رہا ہو۔ اگرچہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو جرمانے کرنے‘ ماحول دشمن بھٹوں کو بند کرنے اور کچرا جلانے کے خلاف سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں مگر سموگ کی شدت ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے۔
درحقیقت یہ یاددہانی ہے اس امر کی کہ ماحولیاتی نظام کے ساتھ جو کھلواڑ دہائیوں سے جاری ہے‘ وہ وقتی اقدامات سے دور نہیں ہو سکتا۔ اس کیلئے طرزِ حیات میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ انسانی اقدامات کے سبب ماحول کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ آلودگی کے تدارک‘ کثرتِ شجرکاری‘ ماحول دوست اقدامات کے فروغ اور کلین انرجی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کیلئے پالیسی کے تسلسل کے علاوہ عوامی شرکت بھی ضروری ہے۔ جب سب مل کر ماحولیاتی تحفظ کیلئے کام کریں گے‘ اسی وقت سموگ سمیت دیگر ماحولیاتی عوارض سے چھٹکارا مل سکے گا۔