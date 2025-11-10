پائیدار امن میں رکاوٹ
افغان طالبان کے ساتھ چھ نومبر کو استنبول میں ہونے والے مذاکرات کے دوسرے دور کے بے نتیجہ اختتام پر کئی سوال اٹھائے گئے۔بنیادی سوال یہ تھا کہ اس کے بعد جنگ بندی کی کیا صورت ہو گی؟ کیا دونوں فریق ایک بار پھر مذاکرات کیلئے بیٹھیں گے؟ دہشت گردی کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق اقدامات سے طالبان رجیم کے پس وپیش نے بذات خود کئی سوال پیدا کئے۔ اتوار کے روز وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے اس صورتحال پر تفصیلی بیان جاری کیا گیا جس میں گزشتہ چار برس کے دوران کی صورتحال‘ پاکستان کی افغانستان سے توقعات اور افغانستان کے رویے اور مایوس کن رویے کا تفصیلی تذکرہ ملتا ہے۔ اگست 2021ء میں افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے قیام پر اگرچہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایک بڑا حلقہ اس پیش رفت سے شاکی تھا مگر عمومی رائے یہ تھی کہ دو دہائیوں کی غیر ملکی افواج کی یلغار کے اثرات سے طالبان کے فیصلہ ساز حلقوں کی سوچ میں بھی ضرور تبدیلی آئی ہو گی؛ لہٰذا وہ کوشش کریں گے کہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کے خاتمے کے بعد افغانستان کو اس طرف لے کر نہ جائیں جہاں افغانستان پھر دہشت گردی کے مرکز کے طور پر دنیا کی نظروں میں آئے۔
اگرچہ افغان عبوری حکومت کے بعض ابتدائی اقدامات ہی سے مایوسی اور تشویش بڑھنا شروع ہو گئی تھی خاص طور پر پاکستان میں دہشت گردی کے مرتکب عناصر کی جانب طالبان کا نرم گوشہ یہ ظاہر کئے دیتا تھا کہ طالبان افغانستان کو پھر اسی ڈگر پر چلانے کا رجحان رکھتے ہیں‘ تاہم پاکستان میں رجائی حلقوں کی اب بھی توقع یہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ طالبان حکومت ان عناصر کو کنٹرول کرنے اور افغان سرزمین پر موجود فتنہ الخوارج کے خلاف ٹھوس اقدامات کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اسی توقع کے ساتھ پاکستان کی جانب سے افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رہا۔ مگر تجارت‘ انسانی امداد‘ تعلیمی اور طبی ویزوں میں سہولت اور بین الاقوامی فورمز پر طالبان حکومت کے ساتھ مثبت رابطوں کے باوجود طالبان حکومت پاکستان کیلئے خلوص اور نیک نیتی کا ثبوت پیش نہیں کر سکی۔
ان چار برسوں کے دوران متعدد بار پاکستان کے اعلیٰ حکام کابل کے دورے پر گئے‘ دیگر فورمز پر بھی رابطوں کے بارہا مواقع ملے اور ہر ملاقات میں پاکستان کا افغانستان سے یک نکاتی مطالبہ رہا کہ افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کیلئے استعمال ہونے سے روکا جائے۔ پاکستان کی جانب سے قابلِ عمل خفیہ اطلاعات اور دہشت گردی کے ناقابلِ تنسیخ ثبوت اور شواہد طالبان کی عبوری حکومت کو پیش کئے جاتے رہے ہیں مگر ان معلومات اور مطالبات کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا نتیجتاً پاکستان میں ان چار برسوں میں دہشت گردی کے واقعات میں ہر دن اضافہ ہوتا چلا گیا۔
یہ صورتحال افغانستان کے اس دعوے کی تردید کرتی ہے کہ افغانستان دہشت گردی کیلئے پناہ گاہ اور تربیت گاہ کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ افغان رجیم ٹھوس اور قابلِ تصدیق اقدامات سے گریز کرتی آئی ہے اور سات نومبر کو بے نتیجہ ختم ہونے والے مذکرات بھی اس انجام کو اسی لیے پہنچے کہ طالبان رجیم ایسا کوئی بھی ٹھوس قدم اٹھانے کی یقین دہانی کرانے کو تیار نہیں۔ اس گریز پائی سے پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی کی موجودہ صورتحال کو پائیدار امن میں ڈھالنا قریب ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ بڑا خدشہ یہ ہے کہ یہ صورتحال شاید زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکے کیونکہ افغانستان ٹھوس اور قابل تصدیق اقداما ت پر آمادہ نہیں اور افغانستان جس قسم کے عناصر کی آماجگاہ بن چکا ہے یہ ان کی طبع سے بعید ہے کہ وہ اشتعال انگیزی سے اجتناب کریں۔ اس لیے یہ جنگ بندی جس کمزور دھاگے سے بندھی ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب تک قائم رہتا ہے۔