سلنڈر حادثات
گزشتہ روز لاہور میں گیس سلنڈر دھماکے میں ایک منزلہ گھر منہدم ہونے سے تین افراد جاں بحق اور سات زخمی ہو گئے۔ قدرتی گیس کی قلت اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ایل پی جی صارفین کیلئے متبادل توانائی کا اہم ذریعہ بن چکی ہے‘ مگر اس کی فروخت‘ منتقلی اور استعمال میں کسی قسم کی احتیاط نہیں برتی جاتی جس کی وجہ سے ہر سال حادثات ہوتے ہیں۔ پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ دو برس میں پنجاب میں گیس سلنڈر پھٹنے کے 328واقعات رپورٹ ہوئے ‘ جن میں 137افراد جان کی بازی ہار گئے۔ دوسرے صوبوں میں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے۔
ان حادثات کی بڑی وجوہ میں رہائشی علاقوں میں غیرقانونی فلنگ سٹیشنز کی موجودگی اور غیر معیاری سلنڈر وں کا استعمال ہے۔ اس کے علاوہ عوام کی غیر ذمہ داری‘ جیسے استعمال کے بعد چولہا کھلا چھوڑ دینا‘ حادثات کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بھی ایل پی جی سلنڈروں کا بڑھتا ہوا استعمال عوامی حفاظت کیلئے خطرہ بن چکا ہے۔ حکام خصوصاً اوگرا کو چاہیے کہ رہائشی علاقوں میں غیرقانونی طور پر قائم کیے گئے گیس فلنگ سٹیشنوں کا خاتمہ یقینی بنائے‘ غیر معیاری سلنڈرز کی فروخت پر فوری پابندی لگائی جائے۔ شہری بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں‘معیار ی سلنڈر استعمال کریں اور استعمال کے بعد چولہا ہمیشہ بند رکھیں تاکہ حادثات سے محفوظ رہ سکیں۔