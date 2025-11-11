صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
ادویات مہنگی

سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے نیشنل ہیلتھ سروسز کے چیئرمین نے انکشاف کیا ہے کہ ڈی ریگولیشن پالیسی کے بعد سے ملک میں عام استعمال کی 100سے زائد ادویات کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 32فیصد اضافہ ریکارڈ ہوا ہے‘ جبکہ بعض ادویات میں یہ اضافہ 100فیصد تک جا پہنچا ہے۔ ڈی ریگولیشن پالیسی کا مقصد بظاہر مسابقت کو فروغ دینا‘ ملک میں غیرملکی سرمایہ کاری لانا اور برآمدات بڑھانا بتایا گیا تھا‘ لیکن نتائج اسکے برعکس نکلے۔ قیمتوں میں کمی کے بجائے دوا ساز کمپنیوں نے قیمتیں بے تحاشا بڑھا دیں‘ جس سے عوام کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ملک میں پہلے ہی سرکاری سطح پر صحت کی سہولیات انتہائی محدود ہیں جس کے باعث عوام بڑی حد تک نجی شعبے پر انحصار کرتے ہیں۔

ایسے میں جب ادویات کی قیمتیں بھی ناقابلِ برداشت ہو جائیں تو غریب اور متوسط طبقے کیلئے علاج ایک خواب بن کر رہ جاتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ادویات کی قیمتوں میں اس بے جا اضافے کے تدارک کیلئے فوری اقدامات کرے۔ جن کمپنیوں نے ادویات کی قیمتوں میں غیرمعمولی اضافہ کیا‘ ان سے وضاحت طلب کی جائے اور اگر ملی بھگت یا کارٹیلائزیشن کے شواہد ملیں تو معاملہ مسابقتی کمیشن کے سپرد کیا جائے۔ حکومت کو ڈی ریگولیشن پالیسی پر بھی ازسرِنو غور کرنا چاہیے۔ ادویات محض تجارتی شے نہیں بلکہ انسانی زندگی سے جڑی بنیادی ضرورت ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ دوا ساز کمپنیوں کے مفاد سے زیادہ عوامی صحت کے تحفظ کو اپنی پالیسیوں کا محور بنائے۔

 

