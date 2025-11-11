27ویں آئینی ترمیم اور توقعات

27ویں آئینی ترمیم اور توقعات
27ویں آئینی ترمیم کو پارلیمان کے ایوانِ بالا سے دو تہائی اکثریت سے منظوری مل چکی۔ 64 ارکانِ سینیٹ نے آئینی ترمیم کی 59شقوں کی مرحلہ وار منظوری دی۔ اب اگلا مرحلہ قومی اسمبلی کا ہے جس میں بھی کسی دقت کا امکان نہیں۔27 ویں آئینی ترمیم کی بیشتر شقیں نظام انصاف سے متعلق ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ ان ترامیم کے ساتھ نظام انصاف کی کارکردگی میں کس قدر بہتری آتی ہے۔ رُول آف لاء میں ملکِ عزیز کا درجہ پہلے تو کچھ اچھا نہیں ہے‘ عالمی درجہ بندی میں 143 ممالک میں پاکستان 130ویں نمبر پر جبکہ چھ علاقائی ممالک میں پانچویں نمبر ہے۔ قانون کی حکمرانی کے حوالے سے ملکی تشخص کو بہتر بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے کیونکہ انصاف کی فراہمی اور سماجی امن وامان اور احساسِ تحفظ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
اصل توجہ اور فکر مندی کا پہلو یہ ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی کیونکر قائم ہو اور انصاف کی بالا دستی کیسے ہو۔ اس پیش رفت کے نتائج معاشی ترقی کی صورت میں بھی سامنے آئیں گے کیونکہ سرمایہ ہمیشہ ایسے مقامات کی جستجو میں رہتا ہے جہاں سماجی امن اور انصاف کا بول بالا ہو۔ کمزور تانے بانے والے معاشروں میں سرمائے کی نمو کے امکانات ماند پڑ جاتے ہیں‘ لہٰذا سرمایہ کاری کے رجحانات بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے اور پاکستان جیسی ابھرتی ہوئی معیشتوں کیلئے یہ صورتحال خوش آئند نہیں ہوتی۔ آئینی ترامیم کی بلا رکاوٹ اور بآسانی منظوری حکومتی اتحاد کی یکجہتی کو ظاہر کرتی ہے جو سیاسی اور ملکی حوالے سے خوش آئند ہے‘ ضروری ہے کہ عوامی مفادات کے معاملات میں بھی سیاسی اور اتحادی جماعتیں اسی توانائی اور یکجہتی کے ساتھ کام کریں۔ ملکِ عزیز میں ایسے بے شمار مسائل ہیں جن کی اصلاح سیاسی اور حکومتی جماعتوں کی فوری توجہ چاہتی ہے۔ مہنگائی اور بیروزگاری ہی نہیں آئینی حقوق کے معاملے میں بھی بہت بڑے خلا موجود ہیں۔
صحت اور تعلیم کے مسائل غیر معمولی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ملک عزیز کا شمار سکول سے باہر بچوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں سرفہرست ہے۔ بچوں کی صحت کے مسائل اپنی جگہ ہیں۔ مہنگائی کا اثر کم خوراک اور مناسب علاج سے محرومی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پانچ سال سے کم عمر بچوں میں سے 40فیصد سے زائد سٹنٹنگ کا شکار ہیں‘ جنوبی ایشیاکی اوسط 31فیصد ہے۔ بچوں میں سٹنٹنگ یعنی جسمانی نشوونما رُک جانے کا دماغی نشوونما کی سست روی سے بہت گہرا تعلق بتایا جاتا ہے اور اس سے بچے پر طویل مدتی ذہنی اور جسمانی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؛ چنانچہ حکومت کو چاہیے کہ سکول کے داخلے اور جسمانی نشوونما سے محروم بچوں پر توجہ دے کیونکہ پانچ سال کی عمر کی یہ نسل 2050ء تک ملک کی نوجوان نسل ہو گی جن سے اصولی طور پر یہ توقع کی جائے گی کہ ملک و قوم کا بوجھ اٹھائے اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ترقی میں حصہ لے۔ مگر صلاحیتوں کے سوال سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ نسل ترجیحات میں کس درجے پر ہے اور ان پر کیا سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔
ملک عزیز کو اقوام عالم کی صفوں میں بلند تر مقام دلانے کیلئے ان پہلوؤں پر توجہ دی جانی چاہیے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد بعض حکومتی عہدیداروں نے آئین میں مزید ترامیم کا عندیہ دیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو آنے والی ترامیم میں عوام کی فلاح وبہبود اور ترقی کے معاملات کو ترجیحات میں رکھنا چاہیے۔ شہریوں کیلئے صاف خوراک اور پینے کے صاف پانی کا حق یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اس طرح تعلیم جو ہر شہری کا بنیادی حق ہے‘ ریاست اس کی تکمیل کیلئے مؤثر اقدامات کی یقین دہانی کرائے۔ انصاف تک آسان رسائی اور قانون کی حکمرانی کا احساس مستحکم ہونا چاہیے تاکہ ریاستِ پاکستان کا ہر شہری تحفظ کے احساس کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ یہ اصلاحات قومی ترقی کیلئے ناگزیر ہیں۔