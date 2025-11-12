صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
کاربن اخراج کے خلاف اقدامات

پنجاب انوائرمینٹل پروٹیکشن ایجنسی نے 15نومبر سے گرین سٹیکرز کے بغیر چلنے والی گاڑیوں کیخلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ مقررہ تاریخ سے نہ صرف گرین سٹیکر کے بغیر چلنے والی گاڑیوں پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے بلکہ یہ گاڑیاں شہروں اور موٹرویز پر چلانے پر بھی مکمل پابندی ہو گی۔ گرین سٹیکرز کا نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر گاڑی کی مجموعی حالت اور کاربن اخراج کی باقاعدہ جانچ ہو اور صرف وہی گاڑیاں سڑک پر چلیں جو محکمہ ماحولیات کے مقرر کردہ معیار کے مطابق کم کاربن خارج کرتی ہوں۔ ماہرین کے مطابق ٹریفک سے پیدا ہونے والی آلودگی فضائی آلودگی میں تقریباً 40 فیصد حصہ ڈالتی ہے‘ اسلئے ٹریفک کی آلودگی کو کنٹرول کرنا شہروں کے صاف اور صحتمند ماحول کیلئے انتہائی ضروری ہے۔

حکومت کو اس حوالے سے شہری سہولت کو ترجیح دیتے ہوئے کاربن چیکنگ کے زیادہ سے زیادہ مراکز قائم کرنے چاہئیں تاکہ لوگ لمبی قطاروں میں انتظار کیے بغیر اپنی گاڑیوں کا معائنہ کروا سکیں۔ اس عمل میں شفافیت بھی لازمی ہے تاکہ کوئی غیر قانونی طریقے سے گرین سٹیکر حاصل نہ کر سکے۔ عوام کی بھی اس سلسلے میں اہم ذمہ داری ہے۔ اس اقدام سے نہ صرف فضائی آلودگی کم ہو گی بلکہ شہری زندگی میں صحت مند اور صاف فضا یقینی بنائی جا سکے گی اور ہم آئندہ نسلوں کو ایک بہتر ماحول فراہم کر سکیں گے۔

 

