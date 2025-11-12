صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
پیچیدہ ٹیرف نظام کا اثر

ملک کی معاشی بہتری کیلئے برآمدات کا فروغ اور صنعتی مسابقت بہت ضروری ہوتی ہے تاہم پیچیدہ ٹیرف نظام اس راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔معاشی تھنک ٹینک‘ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیویلپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق ٹیرف نظام سے نہ صرف ملک کو سالانہ تقریباً 500 ارب روپے کا ریونیو نقصان ہو رہا بلکہ برآمدات میں کمی سے تجارتی خسارہ بھی بڑھ رہا ہے۔ پیچیدہ ٹیرف نظام کی وجہ سے ریگولیٹری ڈیوٹی‘ ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی اوردیگر مدات میں ٹیکسوں کی وجہ سے پیداواری لاگت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف مینو فیکچررز بلکہ صارفین بھی مہنگائی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ لاگت میں اضافے سے پاکستانی مصنوعات عالمی منڈی میں مسابقت بھی پیدا نہیں کر پاتیں جس کا نتیجہ برآمدات میں کمی کی صورت میں نکلتا ہے۔

معاشی تھنک ٹینک کے مطابق ٹیرف اصلاحات سے برآمدات میں 15فیصد تک اضافہ ممکن ہے۔ اس کیلئے کسٹمز ڈیوٹی میں کمی‘ ریگولیٹری اور ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹیز کا مرحلہ وار خاتمہ ضروری ہے۔ علاوہ ازیں مقامی صنعتوں کیلئے سستی توانائی اور سستے قرضے بھی صنعتی ترقی اور برآمدات کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ یہ اصلاحات محض تجارتی اقدامات نہیں بلکہ ملک کی طویل مدتی اقتصادی ترقی کی بنیاد ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ بلاتاخیر اپنی معاشی پالیسیوں کو درست کرے‘ ٹیرف نظام کو سادہ اور شفاف بنائے اور مقامی صنعتوں اور برآمدات کے فروغ کیلئے عملی اقدامات کرے۔

 

