دہشت گردی کا وار
اسلام آباد ضلعی کچہری میں خودکش دھماکا اور کیڈٹ کالج وانا پر حملہ دہشت گردی کے اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو گزشتہ چار برس سے ملکِ عزیز میں المناک واقعات کا موجب ہے۔ دہشت گردی کا یہ سلسلہ کابل اور نئی دہلی کیساتھ براہ راست جڑا ہوا ہے۔ دہشت گردی کے ان واقعات سے قبل طالبان رجیم کی جانب سے سوشل میڈیا پر جس طرح کے گھناؤنے عزائم کا اظہار کیا گیا یہ واقعات ان دھمکیوں کی عملی صورت دکھائی دیتے ہیں۔ یہ واقعات چشم کشا ہیں اور بقول وزیر دفاع خواجہ آصف ریاست کیلئے ایک پیغام ہیں۔ اس سے قبل دہشت گردی کے واقعات افغانستان کیساتھ ملنے والی سرحد پر واقع دونوں صوبوں‘ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہو رہے تھے۔ پچھلے چار برس کے دوران پنجاب‘ سندھ اور وفاقی دارالحکومت دہشت گردی سے عمومی طور پر محفوظ رہے ہیں تاہم اسلام آباد کچہری خودکش دھماکے سے یہ سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کہ ملک دشمن عناصر ایک بار پھر اپنی کارروائیوں کو اندرون ملک لانے کی منصوبہ بندی کیے ہوئے ہیں۔
دوسری جانب وانا کیڈٹ کالج پر حملہ سانحہ اے پی ایس پشاور کا اعادہ معلوم ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے سکیورٹی اداروں کی بروقت اور مؤثر کارروائی سے کالج کے طلبا اور اساتذہ کو بحفاظت نکال لیا گیا تاہم حملہ آوروں کی منصوبہ بندی اُن کی سفاک ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ ان دہشت گردوں کا تعلق بھی افغانستان سے ثابت ہوا ہے اور ٹیلی فون پر وہیں سے ہدایات لے رہے تھے۔ دہشت گردی کے یہ واقعات اور سوشل میڈیا پر افغان رجیم کی جانب سے دھمکی آمیز پیغامات پاکستان کے سکیورٹی منظر نامے کا ازسر نو جائزہ لینے کی ضرورت واضح کرتے ہیں۔ اگرچہ اندرون ملک دہشت گردی کے اندیشے پہلے ہی کم نہ تھے مگر حالیہ واقعات سے صورتحال میں بہت حد تک بدلاؤ محسوس کرنا ہوگا تا کہ آنے والے وقت کے سکیورٹی تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو اقدامات کیے جا رہے تھے‘ جن کی افادیت آزمودہ ہے ‘ ان پر عمل کیا جائے۔ سکیورٹی کے خصوصی انتظامات‘ دہشت گردوں کے روابط اور اندرون ملک سہولت کاری کی بیخ کنی کی جائے۔ ملک کے دفاعی ادارے اس حوالے سے پہلے ہی کافی کام کر چکے ہیں ۔
ماضی کی اس مہارت‘ علم اور تجربے کو بروئے کار لانے کا وقت ہے تاکہ دہشت گردوں کے مزید بھیانک حملوں کی مؤثر روک تھام یقینی بنائی جا سکے۔ دہشت گردی کے یہ واقعات ایک بار پھر یاد دلاتے ہیں کہ افغانستان کا طالبان رجیم پاکستان کی قومی سلامتی کیلئے سنجیدہ خطرہ ہے۔ اس رجیم کا رویہ ایک ذمہ دار انتظامیہ کے بجائے ایک ایسے گروہ جیسا ہے جوشدت پسندی اور دہشت گردی کی سہولت کاری کا خوگر ہے۔ پاکستان نے پائیدار قیام امن کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ قطر سے استنبول تک امن کیلئے بات چیت کے تین دور ہوئے مگر طالبان رجیم عبوری حکومت کے طور پر اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو تسلیم کرنے اور عمل کرنے سے قاصر معلوم ہوتا ہے۔
اگرچہ دوست ممالک کی جانب سے مذاکراتی عمل کیلئے کوشش اب بھی جاری ہے اور یہ سعی قابلِ قدر ہے مگر افغان طالبان رجیم کا اکھڑپن‘ دہشت گردی کا رجحان اور پاکستان میں دہشتگردانہ حملوں کے تازہ ترین عندیے کے بعد اس گروہ کی جانب سے پائیدار امن کی توقع عبث ہے؛ چنانچہ پاکستان کو اپنے دفاعی نقطہ نظر پر پہلے سے بڑھ کر سوچنا اور عمل کرنا ہو گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اسلام آباد میں دہشتگردی سے ہمیں پیغام دیا گیا ہے‘ ضروری ہے کہ ریاست اس پیغام کو سمجھے اور اسکے ردعمل میں وہ کچھ کرے جو ملکی دفاع کا تقاضا ہے۔ ان حالات میں سکیورٹی اداروں کیساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی حلقوں کو بھی قائدانہ حکمت اور قومی جذبے کیساتھ سامنے آنا چاہیے تاکہ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر قومی مفاد میں ہم آہنگی عملی صورت میں سامنے آ سکے۔