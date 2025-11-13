صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
ڈینگی خطرات

ملک کے بڑے شہروں میں ڈینگی وائرس کا پھیلاؤ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کراچی‘ حیدرآباد‘ راولپنڈی ‘ لاہور اور ملتان جیسے بڑے شہری مراکز میں روزانہ کی بنیاد پر بیسیوں ڈینگی مریض رپورٹ ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال سندھ کے شہری علاقوں کی ہے جہاں سے‘ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق رواں برس اب تک 12ہزار سے زائد ڈینگی کیس رپورٹ ہو چکے جبکہ 27افراد اس مرض کے ہاتھوں جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ پنجاب سے رواں برس اب تک 3200 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے ہیں‘ سب سے زیادہ 582کیس لاہور سے رپورٹ ہوئے ہیں۔

دوسری جانب سرکاری ہسپتالوں کے ڈینگی وارڈز میں ناکافی انتظامات کی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ یہ حقائق ظاہر کرتے ہیں کہ ڈینگی کے خلاف جنگ میں ہم ابھی تک منظم منصوبہ بندی سے محروم ہیں۔ ہر سال یہ وائرس ہزاروں افراد کو متاثر کرتا اور سینکڑوں افراد کو نگل جاتا ہے اسکے باوجود حکومتیں وقتی اقدامات پر اکتفا کرتی ہیں۔ اس مرض کے مستقل خاتمے کیلئے انسدادِ ڈینگی سرگرمیوں کو سال بھر فعال رکھنے‘ صفائی و نکاسی آب کے نظام میں بہتری‘ ہسپتالوں میں علاج معالجے کی معیاری سہولتوں جیسے اقدامات ناگزیر ہیں۔ شہری بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اپنے گھروں‘ گلیوں اور چھتوں پر مچھروں کی افزائش کیلئے پانی جمع نہ ہونے دیں۔

 

