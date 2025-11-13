ماحولیاتی تحفظ‘ اجتماعی ذمہ داری
وزیراعلیٰ پنجاب نے برازیل میں جاری اقوام متحدہ کی سالانہ ماحولیاتی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتیں‘ اس لیے ماحولیاتی تحفظ کیلئے سب کو مل کر کام کرنا ہو گا۔ یہ کانفرنس ایسے حالات میں ہو رہی ہے جب کرۂ ارض کا ماحولیاتی بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ عالمی حدت خطرے کے نشان سے تجاوز کر چکی ہے اور اس میں ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں کسی ایک ملک کیلئے تنہا موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانا ممکن نہیں رہا بلکہ اس کیلئے اجتماعی اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس تناظر میں‘ مغربی ممالک جنہوں نے اپنی صنعتی ترقی کیلئے کاربن اخراج میں سب سے زیادہ حصہ ڈالا ہے‘ ان کیلئے ماحولیاتی تحفظ میں حصہ بقدر جثہ ناگزیر ہے۔
یہ حصہ عالمی ماحولیاتی فنڈنگ کی بروقت فراہمی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ ماحولیاتی کانفرنسز میں ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے فنڈنگ کے بڑے بڑے اعلانات کیے جاتے ہیں مگر عملی شکل اختیار نہیں کر پاتے۔ اس ضمن میں اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مقامی اقدامات کی بات کی جائے تو ماحولیاتی تحفظ صرف سرکار کی ذمہ داری نہیں‘ اس میں شہریوں کا کردار بھی اتنا ہی اہم ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ شجرکاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں‘ صنعتوں میں غیرمعیاری ایندھن استعمال نہ کریں اور پبلک ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیں‘ یہ اقدامات یقینی طور پر مجموعی فضائی آلودگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔