صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان خورشید ندیم عمران یعقوب خان سعود عثمانی مفتی منیب الرحمٰن
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

ماحولیاتی تحفظ‘ اجتماعی ذمہ داری

وزیراعلیٰ پنجاب نے برازیل میں جاری اقوام متحدہ کی سالانہ ماحولیاتی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتیں‘ اس لیے ماحولیاتی تحفظ کیلئے سب کو مل کر کام کرنا ہو گا۔ یہ کانفرنس ایسے حالات میں ہو رہی ہے جب کرۂ ارض کا ماحولیاتی بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ عالمی حدت خطرے کے نشان سے تجاوز کر چکی ہے اور اس میں ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں کسی ایک ملک کیلئے تنہا موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانا ممکن نہیں رہا بلکہ اس کیلئے اجتماعی اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس تناظر میں‘ مغربی ممالک جنہوں نے اپنی صنعتی ترقی کیلئے کاربن اخراج میں سب سے زیادہ حصہ ڈالا ہے‘ ان کیلئے ماحولیاتی تحفظ میں حصہ بقدر جثہ ناگزیر ہے۔

یہ حصہ عالمی ماحولیاتی فنڈنگ کی بروقت فراہمی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ ماحولیاتی کانفرنسز میں ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے فنڈنگ کے بڑے بڑے اعلانات کیے جاتے ہیں مگر عملی شکل اختیار نہیں کر پاتے۔ اس ضمن میں اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مقامی اقدامات کی بات کی جائے تو ماحولیاتی تحفظ صرف سرکار کی ذمہ داری نہیں‘ اس میں شہریوں کا کردار بھی اتنا ہی اہم ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ شجرکاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں‘ صنعتوں میں غیرمعیاری ایندھن استعمال نہ کریں اور پبلک ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیں‘ یہ اقدامات یقینی طور پر مجموعی فضائی آلودگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن
کالم آرکائیو