27ویں ترمیم‘ ایک نیا آئینی باب

27ویں ترمیم‘ ایک نیا آئینی باب
گزشتہ روز پارلیمان کے ایوانِ زیریں سے بھی27ویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوانِ بالا سے منظور ہونے والا ترمیمی بل‘ چار شقیں منہا کرنے اور چار شقیں شامل کرنے کی ترامیم کے ساتھ پیش کیا۔ آٹھ اضافی ترامیم کے ساتھ پیش کردہ اس ترمیمی بل کی قومی اسمبلی کے چار ارکان نے مخالفت کی جبکہ 234 اراکین نے دو تہائی اکثریت سے 59شقوں کی مرحلہ وار منظوری دی۔ قومی اسمبلی سے اضافی ترامیم کی منظوری پر بل کو اب دوبارہ ایوانِ بالا میں بھجوایا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا عبوری جائزہ لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نئے باب کا مرکزی خیال آئینی عدالت کا قیام ہے۔ آئینی عدالت کے قیام کا مقصد عدلیہ پر سے کیسوں کے بوجھ کو کم کرنا اور آئینی معاملات کے حل کیلئے علیحدہ سے ایک سپریم ادارے کا قیام ہے۔
اگر معاصر ممالک پر نظر ڈالی جائے تو ایران‘ ترکیہ‘ انڈونیشیا کے علاوہ روس‘ بلجیم‘ جرمنی اور اٹلی سمیت متعدد ممالک میں آئینی عدالتیں بڑی کامیابی سے چل رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں آئینی عدالت کے قیام سے نظام عدل کی کا رکردگی میں کس قدر بہتری آتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آئینی عدالت کے قیام کو میثاقِ جمہوریت کے 19سال پرانے خواب کی تعبیر اور پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے اسے میثاقِ جمہوریت کے نامکمل وعدوں کی تکمیل قرار دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میثاقِ جمہوریت میں دوسرے نکات بھی تھے جن پر آج تک عملدرآمد نہیں کر سکے‘ اگر ہم نے بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے تو میثاقِ جمہوریت کی باقی شقوں پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اختلاف کرنا اپوزیشن کاحق ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن دشنام طرازی اورگالم گلوچ سے ہٹ کر ہمیں مل کر ملکی ترقی کیلئے کام کرنا ہوگا۔
پیپلز پارٹی کے سربراہ نے بھی اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہمارے سیاسی اور نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں مگر ملکی سلامتی کے حوالے سے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ دہشت گرد ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں‘ دہشت گردی اور ملک دشمنوں کے خلاف سب کو متحد ہونا ہوگا۔ حکومتی اتحاد کی جانب سے اپوزیشن کو سیاسی تلخی کم کرنے اور مل کر ملکی مسائل کا حل نکالنے کی دعوت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس وقت ہماری مشرقی اور مغربی‘ دونوں سرحدوں پر جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ مشرق میں بھارت دوبارہ جنگی جنون میں مبتلا نظر آ رہا ہے اور مغرب میں عبوری کابل انتظامیہ ہوش و خرد سے عاری نظر آتی ہے۔ سرحدوں پہ سلگتے مسائل متقاضی ہیں کہ سیاسی قیادت یکجا ہو اور مل کر درپیش مسائل کا حل تلاش کرے۔ جب سیاسی صفوں میں اتحاد قائم ہو گا تو دشمنوں پر ہماری ہیبت مزید بڑھے گی۔ ہمیں سمجھنا ہو گا کہ باہمی انتشار دشمن کے مذموم ایجنڈے کی راہ ہموار کر رہا ہے۔
اپوزیشن جماعتوں کو حکومتی آفر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مذاکراتی سلسلے کا دوبارہ آغاز کرنا چاہیے۔ دوسری جانب حکومت کو بھی اب اپنی ترجیحات پر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ آئینی ترامیم کی بلارکاوٹ اور بآسانی منظوری حکومت کی پارلیمانی طاقت کی غماز ہے‘ جو اہم فیصلہ سازی کے تناظر میں خوش آئند ہے۔ آئینِ پاکستان میں پانچ سے سولہ سال عمر تک کے بچوں کو تعلیم اور ہر شہری کو بلا تخصیص طبی سہولتوں کی فراہمی کے علاوہ شہریوں کے تحفظ کو بھی حکومت کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ کیا ہماری حکومتیں اپنی ان ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں‘ کیا اس سلسلے میں وفاق اور صوبوں میں تعامل اپنی مثالی سطح پر موجود ہے؟ ملک و قوم کی ترقی محض آئین میں ترامیم سے نہیں بلکہ آئین کی عملی تنفیذ سے موسوم ہے۔ ضروری ہے کہ اتحادی جماعتیں اب اپنی توانائی اور یکجہتی کو عوامی مفاد کیلئے بروئے کار لائیں۔