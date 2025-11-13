صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
27ویں ترمیم‘ ایک نیا آئینی باب

گزشتہ روز پارلیمان کے ایوانِ زیریں سے بھی27ویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوانِ بالا سے منظور ہونے والا ترمیمی بل‘ چار شقیں منہا کرنے اور چار شقیں شامل کرنے کی ترامیم کے ساتھ پیش کیا۔ آٹھ اضافی ترامیم کے ساتھ پیش کردہ اس ترمیمی بل کی قومی اسمبلی کے چار ارکان نے مخالفت کی جبکہ 234 اراکین نے دو تہائی اکثریت سے 59شقوں کی مرحلہ وار منظوری دی۔ قومی اسمبلی سے اضافی ترامیم کی منظوری پر بل کو اب دوبارہ ایوانِ بالا میں بھجوایا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا عبوری جائزہ لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نئے باب کا مرکزی خیال آئینی عدالت کا قیام ہے۔ آئینی عدالت کے قیام کا مقصد عدلیہ پر سے کیسوں کے بوجھ کو کم کرنا اور آئینی معاملات کے حل کیلئے علیحدہ سے ایک سپریم ادارے کا قیام ہے۔

اگر معاصر ممالک پر نظر ڈالی جائے تو ایران‘ ترکیہ‘ انڈونیشیا کے علاوہ روس‘ بلجیم‘ جرمنی اور اٹلی سمیت متعدد ممالک میں آئینی عدالتیں بڑی کامیابی سے چل رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں آئینی عدالت کے قیام سے نظام عدل کی کا رکردگی میں کس قدر بہتری آتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آئینی عدالت کے قیام کو میثاقِ جمہوریت کے 19سال پرانے خواب کی تعبیر اور پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے اسے میثاقِ جمہوریت کے نامکمل وعدوں کی تکمیل قرار دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میثاقِ جمہوریت میں دوسرے نکات بھی تھے جن پر آج تک عملدرآمد نہیں کر سکے‘ اگر ہم نے بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے تو میثاقِ جمہوریت کی باقی شقوں پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اختلاف کرنا اپوزیشن کاحق ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن دشنام طرازی اورگالم گلوچ سے ہٹ کر ہمیں مل کر ملکی ترقی کیلئے کام کرنا ہوگا۔

پیپلز پارٹی کے سربراہ نے بھی اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہمارے سیاسی اور نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں مگر ملکی سلامتی کے حوالے سے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ دہشت گرد ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں‘ دہشت گردی اور ملک دشمنوں کے خلاف سب کو متحد ہونا ہوگا۔ حکومتی اتحاد کی جانب سے اپوزیشن کو سیاسی تلخی کم کرنے اور مل کر ملکی مسائل کا حل نکالنے کی دعوت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس وقت ہماری مشرقی اور مغربی‘ دونوں سرحدوں پر جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ مشرق میں بھارت دوبارہ جنگی جنون میں مبتلا نظر آ رہا ہے اور مغرب میں عبوری کابل انتظامیہ ہوش و خرد سے عاری نظر آتی ہے۔ سرحدوں پہ سلگتے مسائل متقاضی ہیں کہ سیاسی قیادت یکجا ہو اور مل کر درپیش مسائل کا حل تلاش کرے۔ جب سیاسی صفوں میں اتحاد قائم ہو گا تو دشمنوں پر ہماری ہیبت مزید بڑھے گی۔ ہمیں سمجھنا ہو گا کہ باہمی انتشار دشمن کے مذموم ایجنڈے کی راہ ہموار کر رہا ہے۔

اپوزیشن جماعتوں کو حکومتی آفر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مذاکراتی سلسلے کا دوبارہ آغاز کرنا چاہیے۔ دوسری جانب حکومت کو بھی اب اپنی ترجیحات پر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ آئینی ترامیم کی بلارکاوٹ اور بآسانی منظوری حکومت کی پارلیمانی طاقت کی غماز ہے‘ جو اہم فیصلہ سازی کے تناظر میں خوش آئند ہے۔ آئینِ پاکستان میں پانچ سے سولہ سال عمر تک کے بچوں کو تعلیم اور ہر شہری کو بلا تخصیص طبی سہولتوں کی فراہمی کے علاوہ شہریوں کے تحفظ کو بھی حکومت کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ کیا ہماری حکومتیں اپنی ان ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں‘ کیا اس سلسلے میں وفاق اور صوبوں میں تعامل اپنی مثالی سطح پر موجود ہے؟ ملک و قوم کی ترقی محض آئین میں ترامیم سے نہیں بلکہ آئین کی عملی تنفیذ سے موسوم ہے۔ ضروری ہے کہ اتحادی جماعتیں اب اپنی توانائی اور یکجہتی کو عوامی مفاد کیلئے بروئے کار لائیں۔

 

