ذیابیطس‘ خطرناک صورتحال
آج دنیا بھر میں ذیابیطس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور پاکستان میں اس حوالے سے آگاہی اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان شوگر کے مریضوں کی بڑھتی شرح کیساتھ دنیا میں سرفہرست ہے اور ملک میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد تین کروڑ تیس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں روزانہ تقریباً گیارہ سو اموات ذیابیطس اور اس سے متعلقہ پیچیدگیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر اس صورتحال پر قابو پانے کیلئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات نہ کیے گئے تو اندیشہ ہے کہ 2045ء تک ملک میں ذیابیطس سے متاثرہ افراد کی تعداد چھ کروڑ سے تجاوز کر جائے گی۔ یہ صورتحال ایک سنگین طبی بحران کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہمارے یہاں الٹرا پراسیس اور زیادہ چکنائی والی غذاؤں کے کثیر استعمال اور ورزش سے جی چرانے کی عادت نے اس مرض کے پھیلاؤ کو خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے۔
ماہرینِ صحت کے مطابق ہر شخص کو صحتمند اور شوگر سمیت دیگر موذی امراض سے محفوظ رہنے کیلئے مضرِ صحت غذا سے اجتناب‘ ورزش یا کم از کم چہل قدمی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ قومی ادارۂ صحت کو بھی فوری طور پر ایسے ٹھوس اور جامع اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جن سے اس مرض کے خوفناک پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں‘ ورنہ یہ خاموش قاتل ہمارے مستقبل کو نگل جائے گا۔