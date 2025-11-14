صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
ذیابیطس‘ خطرناک صورتحال

آج دنیا بھر میں ذیابیطس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور پاکستان میں اس حوالے سے آگاہی اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان شوگر کے مریضوں کی بڑھتی شرح کیساتھ دنیا میں سرفہرست ہے اور ملک میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد تین کروڑ تیس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں روزانہ تقریباً گیارہ سو اموات ذیابیطس اور اس سے متعلقہ پیچیدگیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر اس صورتحال پر قابو پانے کیلئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات نہ کیے گئے تو اندیشہ ہے کہ 2045ء تک ملک میں ذیابیطس سے متاثرہ افراد کی تعداد چھ کروڑ سے تجاوز کر جائے گی۔ یہ صورتحال ایک سنگین طبی بحران کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہمارے یہاں الٹرا پراسیس اور زیادہ چکنائی والی غذاؤں کے کثیر استعمال اور ورزش سے جی چرانے کی عادت نے اس مرض کے پھیلاؤ کو خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے۔

ماہرینِ صحت کے مطابق ہر شخص کو صحتمند اور شوگر سمیت دیگر موذی امراض سے محفوظ رہنے کیلئے مضرِ صحت غذا سے اجتناب‘ ورزش یا کم از کم چہل قدمی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ قومی ادارۂ صحت کو بھی فوری طور پر ایسے ٹھوس اور جامع اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جن سے اس مرض کے خوفناک پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں‘ ورنہ یہ خاموش قاتل ہمارے مستقبل کو نگل جائے گا۔

نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ
