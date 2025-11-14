گندم بیج کی ترسیل میں تاخیر
ملک میں گندم کی بوائی کا سیزن اختتام پذیر ہونے والا ہے لیکن ابھی تک گندم کے بیج کی ترسیل کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ سندھ اور بلوچستان کے کسان اب بھی اس بحران کا سامنا کر رہے ہیں جس کا اثر نہ صرف ان کی فصل بلکہ قومی غذائی تحفظ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ بلوچستان میں 1235ایکڑ گندم بوائی کے ہدف کیلئے روزانہ بیج کے50ہزار تھیلے درکار ہیں مگر صرف 12سے 13ہزار تھیلے روزانہ موصول ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں 37 لاکھ میٹرک ٹن بیج کی ضرورت ہے لیکن فراہم شدہ مقدار اس سے کم ہے۔ اگرچہ وفاقی وزارتِ قومی غذائی تحفظ کا کہنا ہے کہ بیج کی ترسیل معمول کے مطابق جاری ہے لیکن زمینی حقائق ان دعووں سے مختلف ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ گندم کے بیج کی ترسیل کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے۔
بین الصوبائی چیک پوسٹوں پہ رکے ہوئے بیج سے بھرے ٹرک فوری کلیئر کرائے جائیں تاکہ کسان بروقت بیج حاصل کر کے اپنی فصل بو سکیں۔ نیشنل سیڈ ڈویلپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی اور دیگر متعلقہ حکام کو اس معاملے میں جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اقدام نہ صرف سندھ اور بلوچستان میں بروقت بوائی کو یقینی بنائے گا بلکہ رواں مالی سال کیلئے گندم کی پیداوار کے طے شدہ ہدف کے حصول میں بھی مددگار ثابت ہو گا‘ لیکن اگر حکومت نے فوری اور مؤثر اقدامات نہ کیے تو تاخیر اور پیداوار میں کمی سے کسان اور صارفین دونوں متاثر ہوں گے۔