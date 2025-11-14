صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
اہم سیاسی و تزویراتی پیش رفت

13 نومبر‘ جمعرات کا دن داخلی سطح پر سیاسی‘ انتظامی اور تزویراتی اعتبار سے اہم پیش رفتوں کا حامل رہا۔ ایوانِ بالا میں قومی اسمبلی سے منظور کی گئی 27ویں آئینی ترمیم کی اضافی شقوں کی منظوری دی گئی‘ جس کے بعد صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے 27ویں آئینی ترمیمی بل پر دستخط کیے اور یہ ترمیم آئینِ پاکستان کا باقاعدہ حصہ بن گئی۔ بعد ازاں قومی اسمبلی کے اجلاس میں چار اہم بلوں؛ پاکستان نیوی ترمیمی بل‘ پاکستان آرمی ترمیمی بل‘ پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر (ترمیمی) بل کو شق وار کثرتِ رائے سے منظور کیا گیا۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ ان چاروں بلوں کا مقصد حالیہ منظور شدہ ستائیسویں آئینی ترمیمی ایکٹ کیساتھ موجودہ قوانین کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ وزیر قانون نے بتایا کہ فوجی ایکٹ میں تبدیلی کا مقصد چیف آف آرمی سٹاف کو چیف آف ڈیفنس فورسز (CDF) بنانا اور چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی (CJCSC) کے عہدے کو ختم کرنا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کی جگہ اب کمانڈر نیشنل سٹرٹیجک کمانڈ (CNSC) کا عہدہ قائم کیا جائے گا۔ آرمی چیف کا بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نیا نوٹیفکیشن جاری ہو گا اور چیف آف ڈیفنس فورسز پاک فوج کے تمام شعبوں کی ری سٹرکچرنگ اور انضمام کریں گے۔

اسی طرح سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر (ترمیمی) بل نے آئینی بینچ کے خاتمے کی راہ ہموار کی ہے اور اب ایک علیحدہ آئینی عدالت قائم ہو گی‘ جس کیلئے گزشتہ رات نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جسٹس امین الدین خان کو وفاقی آئینی عدالت کا پہلا چیف جسٹس مقرر کیا ہے‘ جو آج (جمعہ کو) اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ملک کے اہم اداروں کی قیادت کے حوالے سے جو ابہام تھا‘ اب نہ صرف وہ ختم ہو گیا ہے بلکہ آئندہ کا منظر نامہ بھی واضح ہو گیا ہے۔ یہ استحکام اور تسلسل کی اسی روایت کا عکاس معلوم ہوتا ہے‘ حکومتی زعما ایک مدت سے جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مضبوط ادارے ریاست کی مضبوطی کی دلیل بنتے ہیں۔ یہی ادارے عوام کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں اور اداروں کی مضبوطی کیلئے سب سے زیادہ ضروری ان میں ہم آہنگی ہے۔ اداروں کا آپس میں ٹکرائو‘ جو ہماری ملکی تاریخ میں جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے‘ کسی طور مناسب نہیں ہے۔ اداروں کا عدم توازن ہی ہمارے ریاستی نظام کی کمزوری اور سیاسی نظام کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ رہا ہے۔ اب اداروں میں ایک نیا توازن قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس آغاز کا خوش دلی سے خیر مقدم ہونا چاہیے۔ معاشی استحکام کیساتھ اگر سیاسی اور ادارہ جاتی استحکام بھی میسر آ جائے تو یہ ملکی ترقی کیلئے مہمیز کا کام کرتا ہے۔

تمام طرح کے وسائل کے باوجود اگر پاکستان معاشی احتیاج کا شکار ہے تو اس کا سبب فقط معاشی و سیاسی عدم تسلسل ہے۔ اب اس ضمن میں اہم پیش رفت کی گئی ہے تاہم یہ حقیقت بھی ملحوظ رہے کہ ابھی محض پہلا قدم اٹھایا گیا ہے‘ بحیثیتِ قوم ہمیں ہنوز بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے اور ان پر توجہ مرکوز کرنا ناگزیر ہے۔ معاشی مسائل کے علاوہ بیروزگاری کا مسئلہ بھی ایک عفریت بن چکا ہے۔ نوجوان‘ جو ملک و قوم کا مستقبل ہیں‘ بالخصوص ناامیدی اور مایوسی کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے اور اپنی نسلِ نو کو بھی یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ تلخ حالات ہی قوموں کی صورت گری کرتے ہیں۔ حالات اور چیلنجز کی بھٹی سے نکل کر ہی قومیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ اگر آج ہمیں دہشت گردی کے سنگین مسئلے کا دوبارہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس عفریت کو ہم گزشتہ عشرے میں زیر کر چکے ہیں۔ ہماری بہادر افواج ہر محاذ پر سینہ سپر ہیں۔ ہمیں یہ ادراک کرنا ہے کہ ملکی دفاع میں قوم کا ہر فرد ایک سپاہی کی حیثیت رکھتا ہے اور درپیش چیلنجز کو ہم اپنی اجتماعی قوت سے بہ آسانی حل کر سکتے ہیں۔

نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
خزاں تو بے رنگ نہیں
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
عرفان' اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
