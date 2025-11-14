اہم سیاسی و تزویراتی پیش رفت
13 نومبر‘ جمعرات کا دن داخلی سطح پر سیاسی‘ انتظامی اور تزویراتی اعتبار سے اہم پیش رفتوں کا حامل رہا۔ ایوانِ بالا میں قومی اسمبلی سے منظور کی گئی 27ویں آئینی ترمیم کی اضافی شقوں کی منظوری دی گئی‘ جس کے بعد صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے 27ویں آئینی ترمیمی بل پر دستخط کیے اور یہ ترمیم آئینِ پاکستان کا باقاعدہ حصہ بن گئی۔ بعد ازاں قومی اسمبلی کے اجلاس میں چار اہم بلوں؛ پاکستان نیوی ترمیمی بل‘ پاکستان آرمی ترمیمی بل‘ پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر (ترمیمی) بل کو شق وار کثرتِ رائے سے منظور کیا گیا۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ ان چاروں بلوں کا مقصد حالیہ منظور شدہ ستائیسویں آئینی ترمیمی ایکٹ کیساتھ موجودہ قوانین کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ وزیر قانون نے بتایا کہ فوجی ایکٹ میں تبدیلی کا مقصد چیف آف آرمی سٹاف کو چیف آف ڈیفنس فورسز (CDF) بنانا اور چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی (CJCSC) کے عہدے کو ختم کرنا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کی جگہ اب کمانڈر نیشنل سٹرٹیجک کمانڈ (CNSC) کا عہدہ قائم کیا جائے گا۔ آرمی چیف کا بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نیا نوٹیفکیشن جاری ہو گا اور چیف آف ڈیفنس فورسز پاک فوج کے تمام شعبوں کی ری سٹرکچرنگ اور انضمام کریں گے۔
اسی طرح سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر (ترمیمی) بل نے آئینی بینچ کے خاتمے کی راہ ہموار کی ہے اور اب ایک علیحدہ آئینی عدالت قائم ہو گی‘ جس کیلئے گزشتہ رات نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جسٹس امین الدین خان کو وفاقی آئینی عدالت کا پہلا چیف جسٹس مقرر کیا ہے‘ جو آج (جمعہ کو) اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ملک کے اہم اداروں کی قیادت کے حوالے سے جو ابہام تھا‘ اب نہ صرف وہ ختم ہو گیا ہے بلکہ آئندہ کا منظر نامہ بھی واضح ہو گیا ہے۔ یہ استحکام اور تسلسل کی اسی روایت کا عکاس معلوم ہوتا ہے‘ حکومتی زعما ایک مدت سے جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مضبوط ادارے ریاست کی مضبوطی کی دلیل بنتے ہیں۔ یہی ادارے عوام کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں اور اداروں کی مضبوطی کیلئے سب سے زیادہ ضروری ان میں ہم آہنگی ہے۔ اداروں کا آپس میں ٹکرائو‘ جو ہماری ملکی تاریخ میں جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے‘ کسی طور مناسب نہیں ہے۔ اداروں کا عدم توازن ہی ہمارے ریاستی نظام کی کمزوری اور سیاسی نظام کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ رہا ہے۔ اب اداروں میں ایک نیا توازن قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس آغاز کا خوش دلی سے خیر مقدم ہونا چاہیے۔ معاشی استحکام کیساتھ اگر سیاسی اور ادارہ جاتی استحکام بھی میسر آ جائے تو یہ ملکی ترقی کیلئے مہمیز کا کام کرتا ہے۔
تمام طرح کے وسائل کے باوجود اگر پاکستان معاشی احتیاج کا شکار ہے تو اس کا سبب فقط معاشی و سیاسی عدم تسلسل ہے۔ اب اس ضمن میں اہم پیش رفت کی گئی ہے تاہم یہ حقیقت بھی ملحوظ رہے کہ ابھی محض پہلا قدم اٹھایا گیا ہے‘ بحیثیتِ قوم ہمیں ہنوز بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے اور ان پر توجہ مرکوز کرنا ناگزیر ہے۔ معاشی مسائل کے علاوہ بیروزگاری کا مسئلہ بھی ایک عفریت بن چکا ہے۔ نوجوان‘ جو ملک و قوم کا مستقبل ہیں‘ بالخصوص ناامیدی اور مایوسی کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے اور اپنی نسلِ نو کو بھی یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ تلخ حالات ہی قوموں کی صورت گری کرتے ہیں۔ حالات اور چیلنجز کی بھٹی سے نکل کر ہی قومیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ اگر آج ہمیں دہشت گردی کے سنگین مسئلے کا دوبارہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس عفریت کو ہم گزشتہ عشرے میں زیر کر چکے ہیں۔ ہماری بہادر افواج ہر محاذ پر سینہ سپر ہیں۔ ہمیں یہ ادراک کرنا ہے کہ ملکی دفاع میں قوم کا ہر فرد ایک سپاہی کی حیثیت رکھتا ہے اور درپیش چیلنجز کو ہم اپنی اجتماعی قوت سے بہ آسانی حل کر سکتے ہیں۔