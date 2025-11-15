مہنگائی کا عفریت
وفاقی ادارۂ شماریات کے مطابق ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں سالانہ بنیادوں پر 4.15فیصد اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے چینی‘ چکن‘ ٹماٹر‘ پیاز‘ دالوں اور گیس سلنڈر جیسی بنیادی اشیا کی قیمتوں میں اضافے سے عام شہری کے بجٹ پر بھاری بوجھ پڑا ہے۔ سب سے زیادہ تشویشناک پہلو چینی کے نرخ ہیں۔ ادارۂ شماریات کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت19 روپے اضافے کے بعد 229 روپے تک جا پہنچی ہے حالانکہ وزارتِ قومی غذائی تحفظ کی طرف سے مقرر شدہ سرکاری نرخ 175 روپے فی کلو ہیں۔ یہ فرق انسدادِ گرانی کے موجودہ نظام کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔
عوام کی قوتِ خرید میں کمی اس صورتحال کو مزید سنگین بنا رہی ہے۔ عالمی بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق 2018ء سے ملک میں غربت کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے اور مہنگائی کے مسلسل بڑھتے ہوئے اثرات نے عام شہری کو مشکلات سے دوچار کر رکھاہے۔ مہنگائی کے عفریت سے بچاؤ کیلئے فوری اور مؤثر اقدامات کے بغیر ملک کے غریب اور متوسط طبقے کی زندگی مشکلات کا شکار رہے گی۔ اس لیے محض اشیائے صرف کی قیمتوں پر قابو پانا کافی نہیں؛ غربت کا خاتمہ اور عوام کی آمدنی میں اضافہ بھی ناگزیر ہے۔ انسدادِ گرانی کے نظام کو فعال اور مؤثر بنانا اور منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کو ہر صورت نکیل ڈالنا بھی ضروری ہے۔