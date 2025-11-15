صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ افتخار احمد سندھو ذوالفقار علی مہتو مفتی منیب الرحمٰن
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

مہنگائی کا عفریت

وفاقی ادارۂ شماریات کے مطابق ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں سالانہ بنیادوں پر 4.15فیصد اضافہ ہوا ہے۔  گزشتہ ہفتے چینی‘ چکن‘ ٹماٹر‘ پیاز‘ دالوں اور گیس سلنڈر جیسی بنیادی اشیا کی قیمتوں میں اضافے سے عام شہری کے بجٹ پر بھاری بوجھ پڑا ہے۔ سب سے زیادہ تشویشناک پہلو چینی کے نرخ ہیں۔ ادارۂ شماریات کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت19 روپے اضافے کے بعد 229 روپے تک جا پہنچی ہے حالانکہ وزارتِ قومی غذائی تحفظ کی طرف سے مقرر شدہ سرکاری نرخ 175 روپے فی کلو ہیں۔ یہ فرق انسدادِ گرانی کے موجودہ نظام کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔

عوام کی قوتِ خرید میں کمی اس صورتحال کو مزید سنگین بنا رہی ہے۔ عالمی بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق 2018ء سے ملک میں غربت کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے اور مہنگائی کے مسلسل بڑھتے ہوئے اثرات نے عام شہری کو مشکلات سے دوچار کر رکھاہے۔ مہنگائی کے عفریت سے بچاؤ کیلئے فوری اور مؤثر اقدامات کے بغیر ملک کے غریب اور متوسط طبقے کی زندگی مشکلات کا شکار رہے گی۔ اس لیے محض اشیائے صرف کی قیمتوں پر قابو پانا کافی نہیں؛ غربت کا خاتمہ اور عوام کی آمدنی میں اضافہ بھی ناگزیر ہے۔  انسدادِ گرانی کے نظام کو فعال اور مؤثر بنانا اور منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کو ہر صورت نکیل ڈالنا بھی ضروری ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ناقابلِ اعتبار قوم
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن
کالم آرکائیو