سائبر حملے
ایک عالمی سائبر سکیورٹی کمپنی (کیسپرسکی) کی رپورٹ کے مطابق رواں سال کے پہلے نو مہینوں میں پاکستان میں 53 لاکھ سے زائد سائبر حملے رپورٹ ہوئے۔ 25 لاکھ سے زائد حملے ناکام بنادیے گئے جبکہ تقریباً 28 لاکھ حملوں میں عام صارفین اور کارپوریٹ اداروں کو مختلف کمپیوٹر وائرسز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ کچھ اہم سرکاری اداروں پر بھی سائبر حملے ہوئے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سائبر حملے صرف مالی نقصان تک محدود نہیں بلکہ قومی سلامتی کیلئے بھی سنگین خطرہ ہیں۔ یہ صورتحال واضح کرتی ہے کہ ملک میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اب بھی کافی کمزور ہے۔ سائبر حملوں میں اضافے کی بنیادی وجوہات میں حفاظتی بندو بست کے بغیر نجی و سرکاری اداروں کی تیزی سے ڈیجیٹل نظام پر منتقلی‘ کمپیوٹر اور موبائل پروگرامز کا بروقت اَپ ڈیٹ نہ ہونا‘ کمزور پاس ورڈز اور صارفین میں آن لائن حفاظتی اقدامات سے متعلق شعور کی کمی شامل ہیں۔
موجودہ دور میں ڈیجیٹل نظام کے بغیر زندگی گزارنا تقریباً ناممکن ہے لیکن حفاظتی اقدامات کے بغیر یہ نظام خطرناک ہو جاتے ہیں۔ سائبر حملوں سے بچاؤ کیلئے حکومت کو مربوط حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔نجی کمپنیوں کو بھی اپنے کمپیوٹر اور نیٹ ورک کی حفاظت کیلئے جدید نظام اپنانے‘ مضبوط پاس ورڈز استعمال کرنے‘ ڈیٹا کا بیک اَپ رکھنے اور عملے کو ضروری تربیت دینا ضروری ہے۔ عام صارفین کیلئے بھی اپنے سسٹمز اَپ ڈیٹ رکھنے‘ مشکوک لنکس سے بچنے اور مضبوط پاس ورڈز استعمال کرنے جیسے اقدامات ناگزیر ہیں۔