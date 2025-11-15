افغان پالیسی کے تقاضے
دفتر خارجہ کے ترجمان نے گزشتہ روز کی پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان نے افغانستان کی کسی حکومت سے بات چیت سے انکار نہیں کیا تاہم پاکستان کسی دہشتگرد گروہ سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے پاکستان کا افغان حکومتوں سے بات چیت کیلئے تیار رہنا خوش آئند ہے مگر غیر ریاستی عناصر کیساتھ برابری کی سطح پر بات چیت کا نہ تو جواز بنتا ہے اور نہ ہی شایانِ شان ہے؛ چنانچہ 2021ء میں طالبان کی عبوری حکومت کے قیام کے بعد پاکستان کی جانب سے کابل سے ہی رابطہ کیا گیا اور یہ یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی کہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف لشکرگاہ کا درجہ نہیں ملنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو تگ ودو ہوئی وہ پائیدار امن اور ہم آہنگی کے مقصد کیساتھ تھی اور اگر نتیجہ خیز ثابت ہوتی تو آج پاکستان اور افغانستان کے معاملات بالکل مختلف ہوتے۔
دونوں ملکوں کی ہم آہنگی اور پائیدار امن‘ جس میں افغان طالبان کی عاقبت نااندیشی اور پُراسرار عزائم رکاوٹ بن گئے‘ کو فروغ ملتا تو اس کے جامع اثرات اس خطے کیلئے معاشی ترقی کا انقلاب ثابت ہوتے۔ یہ دو جمع دو کی طرح سادہ حقیقت ہے کہ وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا میں براہِ راست تجارت اور توانائی کی راہداری میں افغانستان کی شورش زدہ صورتحال بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر طالبان داخلی معاملات کو سنبھالتے اور ہمسایہ ممالک کیساتھ ہم آہنگی پیدا کرتے تو اس کے معاشی ثمرات غیر معمولی ہوتے‘ اور یہ علاقائی ترقی افغانستان کی کایا پلٹ سکتی تھی۔ مگر اے بسا آرزو کہ خاک شدہ۔ افغان طالبان رجیم سے کوئی بھی توقع پوری نہیں ہوئی‘ نتیجے کے طور پر نہ علاقائی ہم آہنگی کا خواب پورا ہو سکا اور نہ ہی معاشی ترقی کے راستے کھل سکے۔ اس صورتحال میں خود افغانستان سب سے بڑے خسارے میں ہے‘ جو بدستور دہشت گردی اور منشیات کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور ہمسایہ ممالک کیلئے خطرات وہاں سے ہر آن ابھر رہے ہیں۔
پاکستان کی جانب سے مسلسل خبردار کیے جانے کے باوجود افغان رجیم کی جانب سے نتیجہ خیز اقدامات کا نہ ہونا اور مسائل کی سنجیدگی کو سمجھنے میں ناکامی کے بعد پاکستان کیلئے اپنے دفاع کیلئے مؤثر اقدامات کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ بہتر ہوتا کہ طالبان رجیم خود اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا کرتا مگر اُدھر سے شدید مایوسی اور دہشت گردی کے خطرات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ پچھلے چار سال کے دوران پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوا اور دہشتگردی کا ہر واقعہ افغانستان سے جڑا ہوا تھا۔ اسلام آباد ضلع کچہری میں ہونے والا دہشتگردی کا حالیہ واقعہ بھی کوئی استثنا نہیں۔ دہشتگردوں کا تعلق بھی افغانستان سے تھا اور انہیں بھیجنے والے بھی وہیں کے تھے۔ دہشتگردی کے واقعات میں افغانستان کے ملوث ہونے کے شواہد پاکستان نہ صرف عالمی اداروں اور حکومتوں کیساتھ بلکہ افغانستان کیساتھ بھی شیئر کرتا رہا ہے۔ دہشتگردی کے ایسے منہ بولتے ثبوت کے بعد تو کوئی وجہ نہیں کہ افغانستان اس سے پہلوتہی کا کوئی بہانہ تراش سکے۔ افغان رجیم کی ڈھٹائی اور دہشت گردی کی سر پرستی پاکستان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔
ان حالات میں ضروری ہو چکا ہے کہ مغربی سرحد سے ابھرنے والے خطرات سے نمٹنے کیلئے اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ دہشت گردی کے خطرات کو ختم کرنے کیلئے پیشگی اور بروقت اقدامات کے علاوہ سیاسی اقدامات کو بروئے کار لانے کی بھی ضرورت ہے۔ افغانستان میں سیاسی روابط کو وسعت دینا بھی ضروری ہے کیونکہ ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے نہیں رکھے جا سکتے۔ بدقسمتی سے یہ ایک تاریخی غلطی تھی جس کا احساس یوں تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا مگر اب تو یہ ظاہر وباہر ہے اور تزویراتی مفادات کی ناگزیر ضرورت بن چکا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں پاکستان اپنی روایتی پالیسی پر نظر ثانی کرے اور ماضی کے مقابلے میں نمایاں طور پر مختلف خارجہ پالیسی اختیار کی جائے۔