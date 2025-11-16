صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
خوردنی تیل کی درآمدات

ایک خبر کے مطابق رواں سال کے پہلے نو ماہ کے دوران تقریباً 31لاکھ میٹرک ٹن خوردنی تیل درآمد کیا جا چکا ہے اور سال کے اختتام تک یہ مقدار 35لاکھ میٹرک ٹن تک پہنچنے کا تخمینہ ہے‘ جو گزشتہ برس کی 30لاکھ میٹرک ٹن درآمدات سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ گزشتہ برس خوردنی تیل کی درآمد پر تین ارب 74 کروڑ ڈالر خرچ ہوئے جبکہ رواں برس یہ رقم چار ارب ڈالر سے بھی تجاوز کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے میں ملکی زرِمبادلہ کی بچت اور تجارتی خسارہ کم کرنے کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔

پاکستان ایک زرعی ملک ہے‘ جہاں زمین اور موسمی حالات تیل دار فصلوں کی پیداوار کیلئے موزوں ہیں اس کے باوجود خوردنی تیل کی درآمدات پر انحصار اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہماری زرعی پالیسیوں میں سنجیدگی اور منصوبہ بندی کی شدید کمی ہے۔ اگر حکومت زرعی شعبے‘ خصوصاً تیل دار فصلوں کی پیداوار کو فروغ دینے کیلئے ٹھوس اقدامات کرے تو نہ صرف خوردنی تیل کی درآمدات میں کمی ہو گی بلکہ صنعتی شعبے کیلئے مقامی خام مال کی دستیابی سے معیشت بھی مستحکم ہو گی۔ کاشتکاروں کو سویا بین‘ سورج مکھی اور کینولا جیسی تیل دار فصلوں کی کاشت کی طرف راغب کرنے کے لیے حکومت کو ان فصلوں کے معیاری بیج اور دیگر زرعی مداخل کی فراہمی اور مارکیٹنگ کے موثر انتظامات یقینی بنانا ہوں گے۔ 

 

