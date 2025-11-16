خوردنی تیل کی درآمدات

خوردنی تیل کی درآمدات
ایک خبر کے مطابق رواں سال کے پہلے نو ماہ کے دوران تقریباً 31لاکھ میٹرک ٹن خوردنی تیل درآمد کیا جا چکا ہے اور سال کے اختتام تک یہ مقدار 35لاکھ میٹرک ٹن تک پہنچنے کا تخمینہ ہے‘ جو گزشتہ برس کی 30لاکھ میٹرک ٹن درآمدات سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ گزشتہ برس خوردنی تیل کی درآمد پر تین ارب 74 کروڑ ڈالر خرچ ہوئے جبکہ رواں برس یہ رقم چار ارب ڈالر سے بھی تجاوز کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے میں ملکی زرِمبادلہ کی بچت اور تجارتی خسارہ کم کرنے کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔
پاکستان ایک زرعی ملک ہے‘ جہاں زمین اور موسمی حالات تیل دار فصلوں کی پیداوار کیلئے موزوں ہیں اس کے باوجود خوردنی تیل کی درآمدات پر انحصار اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہماری زرعی پالیسیوں میں سنجیدگی اور منصوبہ بندی کی شدید کمی ہے۔ اگر حکومت زرعی شعبے‘ خصوصاً تیل دار فصلوں کی پیداوار کو فروغ دینے کیلئے ٹھوس اقدامات کرے تو نہ صرف خوردنی تیل کی درآمدات میں کمی ہو گی بلکہ صنعتی شعبے کیلئے مقامی خام مال کی دستیابی سے معیشت بھی مستحکم ہو گی۔ کاشتکاروں کو سویا بین‘ سورج مکھی اور کینولا جیسی تیل دار فصلوں کی کاشت کی طرف راغب کرنے کے لیے حکومت کو ان فصلوں کے معیاری بیج اور دیگر زرعی مداخل کی فراہمی اور مارکیٹنگ کے موثر انتظامات یقینی بنانا ہوں گے۔