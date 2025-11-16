بارودی کارخانہ
گزشتہ روز حیدرآباد میں آتش بازی کا سامان تیار کرنے والے ایک کارخانے میں دھماکے سے چھ افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ نہ صرف کارخانے کی عمارت تباہ ہو گئی بلکہ پورا علاقہ لرز اٹھا۔ قانون کے مطابق آتش بازی کے کاروبار کیلئے زیادہ سے زیادہ 50کلو بارودی مواد ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے‘ لیکن دھماکے کی نوعیت کے پیشِ نظر اور ریسکیو حکام کے مطابق مذکورہ کارخانے میں اس مقدار سے کئی گنا زیادہ دھماکا خیز مواد موجود تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کارخانہ مالک نے انسانی جانوں کو خطرے میں ڈال کر قانون کی کھلی خلاف ورزی کی۔
آتش بازی کے کاروبار کیلئے متعدد سرکاری اداروں سے این او سی درکار ہوتا ہے‘ این او سی جاری کرنے کے بعد یہ ادارے ان کارخانوں کی مؤثر نگرانی کیوں نہیں کرتے؟ رواں برس اگست میں کراچی میں بھی ایک رہائشی علاقے میں اسی نوعیت کا سانحہ ہوا لیکن حکومت اور متعلقہ اداروں نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ضروری ہے کہ حکومت اور متعلقہ ادارے آتش بازی کے گوداموں‘ بارودی مواد کی دکانوں اور کارخانوں کی فوری اور کڑی چھان بین کریں۔ رہائشی و کمرشل علاقوں میں ایسے خطرناک گوداموں پر پابندی ہونی چاہیے‘ اور قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اگر حکومت نے فی الفور اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو کراچی اور حیدرآباد کے بعد کل کسی اور جگہ ایسا ہی سانحہ جنم لے سکتا ہے۔