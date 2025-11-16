صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
بارودی کارخانہ

گزشتہ روز حیدرآباد میں آتش بازی کا سامان تیار کرنے والے ایک کارخانے میں دھماکے سے چھ افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ نہ صرف کارخانے کی عمارت تباہ ہو گئی بلکہ پورا علاقہ لرز اٹھا۔ قانون کے مطابق آتش بازی کے کاروبار کیلئے زیادہ سے زیادہ 50کلو بارودی مواد ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے‘ لیکن دھماکے کی نوعیت کے پیشِ نظر اور ریسکیو حکام کے مطابق مذکورہ کارخانے میں اس مقدار سے کئی گنا زیادہ دھماکا خیز مواد موجود تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کارخانہ مالک نے انسانی جانوں کو خطرے میں ڈال کر قانون کی کھلی خلاف ورزی کی۔

آتش بازی کے کاروبار کیلئے متعدد سرکاری اداروں سے این او سی درکار ہوتا ہے‘ این او سی جاری کرنے کے بعد یہ ادارے ان کارخانوں کی مؤثر نگرانی کیوں نہیں کرتے؟ رواں برس اگست میں کراچی میں بھی ایک رہائشی علاقے میں اسی نوعیت کا سانحہ ہوا لیکن حکومت اور متعلقہ اداروں نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ضروری ہے کہ حکومت اور متعلقہ ادارے آتش بازی کے گوداموں‘ بارودی مواد کی دکانوں اور کارخانوں کی فوری اور کڑی چھان بین کریں۔ رہائشی و کمرشل علاقوں میں ایسے خطرناک گوداموں پر پابندی ہونی چاہیے‘ اور قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اگر حکومت نے فی الفور اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو کراچی اور حیدرآباد کے بعد کل کسی اور جگہ ایسا ہی سانحہ جنم لے سکتا ہے۔

 

ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل
