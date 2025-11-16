ثالثی کی پیشکش
پاک افغان کشیدگی میں کمی کیلئے علاقائی اور دوست ممالک کی جانب سے ثالثی کی پیشکش خوش آئند ہے تاہم اس سلسلے میں کوئی پیش رفت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک افغانستان اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی کیلئے تیار نہیں ہوتا اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا۔ دوحہ اور بعد ازاں استنبول میں ہونے والے مذاکرات جن کے طفیل فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا وہ بھی دوست ممالک کی ثالثی ہی کی کوشش تھی مگر افغان فریق کا پس و پیش اور ذمہ داریوں کو قبول کرنے سے پہلو تہی کا رویہ اس عمل کے نتیجہ خیز ثابت ہونے کی راہ کی رکاوٹ بن گیا۔ پاکستان کا مؤقف جائز اورمنطقی ہے کہ افغانستان کی سرزمین ‘جو دہشت گردی کیلئے استعمال ہورہی ہے‘ جس کے مصدقہ ثبوت بھی دوسرے فریق کے حوالے کیے گئے ہیں ‘ افغان عبوری حکومت کو یقینی بنانا ہو گا کہ وہاں سے پاکستان میں دہشت گردی نہ ہو۔
مگر افغان عبوری حکومت اس معاملے میں کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی ۔ ان حالات میں ثالثی کی ایک اور پیش کش جوبعض خبروں کے مطابق روس کی جانب سے کی گئی ہے ‘ اس وقت تک کوئی اثر نہیں دکھا سکے گی جب تک دوسرا فریق اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی یقین دہانی نہیں کرواتا۔روس کے افغان عبوری حکومت کیساتھ اچھے تعلقات ہیں ۔اسی سال جولائی میں روس افغانستان میں طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا؛چنانچہ روس کا کردار پاک افغان مذاکرات میں‘ جو فی الحال تعطل کا شکار ہیں‘ روانی لا سکتا ہے۔ ایران بھی ثالثی کی پیشکش کر چکا ہے جبکہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی رواں ہفتے کے شروع میں کہا تھا کہ ترک وزرائے خارجہ، دفاع اور انٹیلی جنس کے سربراہ اگلے ہفتے پاکستان جائیں گے تاکہ جنگ بندی سے متعلق افغانستان کیساتھ جاری تعطل کا شکار مذاکرات پر بات چیت کی جا سکے۔ دوست اور بااثر علاقائی ممالک کی جانب سے یہ عزم پُر امن حل تک پہنچنے میں یقینا مفید ثابت ہو سکتا ہے ‘ مگر اصولی طور پر تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی اس لیے صرف پاکستان کے چاہنے سے یہ کشیدگی کم نہیں ہو گی تاوقت کہ دوسرا فریق اپنے طرزِ عمل پر غور کرے اور اصلاح کیلئے رضا مندی دکھائے۔
دہشت گردی کے نیٹ ورکس کی سرپرستی اور افغانستان کو دشمن ایجنسیوں کی آماجگاہ بنا کر تو افغانستان امن کی ضمانت حاصل نہیں کر سکتا۔ پاکستان ایک مدت تک اُس ملک کیلئے جو مالی‘ جانی قربانیاں دے چکا اس کا ثمر اگر یہی ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ صورتحال صرف پاکستان کیلئے نہیں خطے کے ان سبھی ممالک کیلئے قابلِ غور ہونی چاہیے جن کی سرحدیں افغانستان کیساتھ لگتی ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردی کے ٹھکانے صرف پاکستان کیلئے خطرہ نہیں پورے خطے کیلئے خطرناک ہیں۔ افغانستان کے پاس آج بھی علاقائی ترقی کا حصہ بننے کا موقع موجود ہے مگر اس کیلئے اسے دہشت گردی کی سرپرستی اور اپنی سرزمین پر اغیار کی پراکسیز کا سلسلہ ختم کرنا ہو گا۔اس کے بغیر پاکستان اور افغانستان میں پائیدار امن کی کوئی صورت ممکن نظر نہیں آتی ۔پائیدار امن کیلئے دہشت گردی کا خاتمہ پہلا قدم ہو گا ‘ جو کہ طالبان رجیم کی جانب سے ابھی تک نہیں اٹھایا گیا۔ ملک عزیز میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں بھی افغانستان کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آئے ہیں ۔
کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والے تمام دہشت گردی افغان شہری تھے ۔ ان حالات میں خطے کے ممالک کو اعتماد میں لینے کیلئے بھر پور سفارتی کوششوں کی ضرورت ہے تا کہ افغانستان سے ابھرنے والے خطرات جو فی الواقع پورے خطے کی سکیورٹی کیلئے خطرات ہیں‘ سے خطے کے ممالک خبردار رہیں اور بروقت اقدامات سے ان خطرات کو ختم کیا جا سکے۔ ہمسایہ ممالک کیساتھ اچھے مراسم کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں مگر قومی سلامتی کا دفاع اولین ذمہ داری ہے جس پرسمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔