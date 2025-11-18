صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
آئی ٹی برآمدات میں اضافہ

آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات میں بہتری کے امکانات خوش آئند ہیں۔ سٹیٹ بینک کے مطابق اکتوبر میں 38کروڑ 60 لاکھ ڈالرکی آئی ٹی برآمدات ہوئیں جو کہ اب تک ایک مہینے میں ہونے والی سب سے زیادہ برآمدات ہیں۔سٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے چار مہینوں میں ایک ارب 40 کروڑ ڈالر کی آئی ٹی برآمدات ہوچکی ہیں جبکہ گزشتہ مالی سال اسی مدت میں یہ حجم ایک ارب 20کروڑ ڈالر تھا۔ آئی ٹی برآمدات میں حالیہ اضافے کی بڑی وجہ آئی ٹی کمپنیوں کو اپنا 50 فیصد منافع بیرونی اکاؤنٹس میں رکھنے اور خرچ کرنے کی اجازت ملنا ہے‘ جو پہلے 35 فیصد تھی۔ اس اقدام سے برآمد کنندگان کا اعتماد بڑھا ہے۔

آئی ٹی برآمدات میں حالیہ اضافہ خوش آئند ہے مگر ہماری آئی ٹی برآمدات ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہیں‘ اور ابھی تک سالانہ پانچ ارب ڈالر کی آئی ٹی برآمدات کا طویل مدتی ہدف بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ اگر حکومت اور نجی شعبہ باہمی اشتراک اور مستحکم پالیسیوں کے تحت کام کریں تو آئی ٹی انڈسٹری ملکی معیشت کی بحالی میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس شعبے کے استحکام اور ترقی کیلئے حکومتی سرپرستی‘ سرمایہ کاری کی سہولت‘ ہنر مند اور قابل افرادی قوت اور مارکیٹ میں مسابقت بڑھانے جیسے اقدامات ناگزیر ہیں۔ اگر ان عوامل پر توجہ دی جائے تو آئی ٹی سیکٹر نہ صرف برآمدات کے نئے ریکارڈ قائم کر سکتا ہے بلکہ ملک کی مجموعی معیشت کیلئے بھی ایک روشن مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے۔

 

