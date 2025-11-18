صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
شرح آبادی اور ماحولیاتی خطرہ

وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آبادی میں غیر معمولی اضافے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کو ملک کیلئے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ بقول اُن کے آبادی میں 2.55 فیصد سالانہ اضافے کے ساتھ پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ 2.55 فیصد شرح اضافہ ملک کے اقتصادی اور ترقیاتی اہداف کیلئے غیر معمولی چیلنج سمجھا جاتا ہے۔ یہ شرح 1998ء تا 2017ء کے عرصے میں ریکارڈ کی گئی 2.4 فیصد شرح اضافہ سے زیادہ اور آبادی کے اضافے کے مسلسل رجحان کو ظاہر کرتی ہے۔ نتیجے کے طور پر پاکستان کی آبادی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور 2023ء کی مردم شماری میں 24کروڑ دس لاکھ سے زیادہ افراد شمار کیے گئے۔ 1951ء میں پہلی مردم شماری میں مغربی پاکستان کی آبادی تین کروڑ 30لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ 1998ء تک یہ تعداد 13 کروڑ 20لاکھ تک پہنچ گئی اور 2017ء تک 20 کروڑ 76 لاکھ ہو گئی۔

یعنی 66 برس میں آبادی میں چھ گنا سے زائد اضافہ ہوا۔ اس طرح ملک عزیز آبادی کے لحاظ سے جنوبی ایشیا کا سب سے تیزی سے ’ترقی‘ کرنے والا ملک بن گیا ۔ آبادی میں اضافے کا یہ رجحان جاری رہا تو اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق 2050ء تک پاکستان کی آبادی 45 کروڑ سے تجاوز کر سکتی ہے۔ آبادی میں تیزی سے اضافہ بذاتِ خود بہت بڑا مسئلہ ہے اور بیشمار مسائل اور چیلنجز کا محرک اور مسبب ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ مواقع اور وسائل کی مساوات غیر معمولی طور پر متاثر ہوتی ہے۔ بے تحاشا آبادی سے پیدا ہونے والے عمرانی مسائل الگ ہیں۔ آبادی میں تیز ترین اضافے کی وجہ سے پاکستان میں نوجوانوں کی شرح آبادی میں غالب ہے‘ مگر وسائل اور مواقع اتنے نہیں؛ چنانچہ بے ہنر اور معیاری تعلیم وتربیت سے محروم ہجوم ہماری آبادی میں غالب آ چکا ہے۔کیا شہر اور کیا دیہات‘ غیر معمولی شرح سے بڑھتی آبادی کے مسائل ہر جگہ یکساں اور سنگین ہیں۔ صحت اور تعلیم سمیت سبھی سہولتیں اپنی گنجائش سے کئی گنا زیادہ بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں۔ اس صورتحال میں معیار کیونکر یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ معیار کا مسئلہ خوراک اور دیگر ضروریاتِ زندگی کے معاملے میں بھی اسی طرح ہے۔

خوراک کی جعل سازی‘ ملاوٹ اور ناقص پیداوار عام بات ہو چکی ہے۔ پیداوار کم اور صارف زیادہ ہیں‘ طلب اور رسد کا مسئلہ اشیا کی قیمتوں میں اضافے کا بہت بڑا ذمہ دار ہے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی اور سکڑتے ہوئے وسائل کے ہاتھوں لوگ خوراک اور علاج کے معیار اور مقدار پر سمجھوتا کرنے پہ مجبور ہیں۔ آبادی اور ماحول کا بہت قریبی تعلق ہے۔ کم آبادی کا مطلب ہے کہ قدرتی ماحول کو نمو کا موقع ملے گا مگر بے تحاشا تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورتوں کو پورا کرنا ماحولیاتی استحصال کے بغیر ممکن نہیں۔ یوں سبزہ تیزی سے کم ہوا ہے اور گاڑیوں کی تعداد آبادی میں اضافے کی شرح سے بھی کہیں زیادہ تیزی سے بڑھی ہے۔ اس طرح صنعتی پیداواری وسائل بھی‘ جن کا اثر ماحو ل کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ملک کے بڑے شہروں کی آب وہوا کا معیار خطرناک حد تک بگڑ چکا ہے۔

دھوئیں اور گرد وغبار کی وجہ سے ہمارے شہروں میں معیارِ زندگی پہلے ہی خوفناک درجے پر پہنچ چکا ہے‘ آباد ی میں اضافے کی جو شرح ہے اس کے ساتھ آنے والے پانچ دس سال میں حالات مزید تباہ کن صورت اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ ان مسائل کی شدت کہیں کم ہوتی اگر دو تین دہائی پہلے آبادی کی منصوبہ بندی کو سنجیدگی سے لیا جاتا‘ جیسے اس خطے کے اور ترقی پذیر دنیا کے ممالک میں لیا جا رہا تھا۔ مگر ہم ماضی کی کوتاہیوں کا ازالہ نہیں کر سکتے‘ البتہ درست اقدامات سے مستقبل کو ضرور تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ جس شرح سے ہمارے ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے اور جو ہماری معیشت کی شرح نمو ہے‘ اس میں ایک صحتمند‘ تعلیم یافتہ اور ہنر مند قوم کا خواب پورا کرنا خاصا دشوار ہے۔

 

