اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

پی آئی اے کارگو معاہدہ

قومی فضائی کمپنی پی آئی اے اور بنگلہ دیش کی بمان ایئر لائنز کے درمیان کارگو معاہدہ تجارتی حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے۔ یکم دسمبر سے نافذ العمل ہونے والا یہ معاہدہ نہ صرف دونوں ملکوں کے مابین فضائی کارگو کی نقل و حرکت کو ہموار بنائے گا بلکہ خطے میں تجارتی رابطوں کیلئے ایک مضبوط اور سٹریٹجک کوریڈور بھی قائم کرے گا۔ معاہدے کے تحت سعودی عرب کے اہم شہروں جدہ‘ مدینہ اور ریاض کو ٹرانزٹ گیٹ ویز کے طور پر استعمال کیا جائے گا جس سے ٹیکسٹائل‘ فارماسیوٹیکلز اور زرعی مصنوعات کی ترسیل میں موجود لاجسٹک پیچیدگیوں میں نمایاں کمی آئے گی۔

پی آئی اے اور بمان ایئر لائنز کی یہ شراکت داری معیاری‘ تیز اور کم لاگت پر مشتمل کارگو حل فراہم کرے گی جو پاکستانی برآمد اور درآمد کنندگان کیلئے ایک خوش آئند سہولت ثابت ہوگی۔ یہ معاہدہ محض دو ایئر لائنز کی شراکت داری نہیں بلکہ پاکستان کی تجارتی ساکھ اور خطے میں اسکی اقتصادی اہمیت کا آئینہ دار ہے۔ اس سے نہ صرف تجارتی راستے ہموار ہوں گے بلکہ ملکی معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان عالمی اور علاقائی مارکیٹ میں مزید مسابقتی فوائد حاصل کرسکے گا۔پی آئی اے کو دیگر علاقائی ممالک کیساتھ بھی کارگو معاہدے کرنے اور فضائی روٹس رُوٹ شروع کرنے چاہئیں تاکہ پاکستان کی فضائی تجارتی رابطہ کاری مزید موثر اور قابلِ اعتماد بن سکے۔

 

