پی آئی اے کارگو معاہدہ

پی آئی اے کارگو معاہدہ
قومی فضائی کمپنی پی آئی اے اور بنگلہ دیش کی بمان ایئر لائنز کے درمیان کارگو معاہدہ تجارتی حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے۔ یکم دسمبر سے نافذ العمل ہونے والا یہ معاہدہ نہ صرف دونوں ملکوں کے مابین فضائی کارگو کی نقل و حرکت کو ہموار بنائے گا بلکہ خطے میں تجارتی رابطوں کیلئے ایک مضبوط اور سٹریٹجک کوریڈور بھی قائم کرے گا۔ معاہدے کے تحت سعودی عرب کے اہم شہروں جدہ‘ مدینہ اور ریاض کو ٹرانزٹ گیٹ ویز کے طور پر استعمال کیا جائے گا جس سے ٹیکسٹائل‘ فارماسیوٹیکلز اور زرعی مصنوعات کی ترسیل میں موجود لاجسٹک پیچیدگیوں میں نمایاں کمی آئے گی۔
پی آئی اے اور بمان ایئر لائنز کی یہ شراکت داری معیاری‘ تیز اور کم لاگت پر مشتمل کارگو حل فراہم کرے گی جو پاکستانی برآمد اور درآمد کنندگان کیلئے ایک خوش آئند سہولت ثابت ہوگی۔ یہ معاہدہ محض دو ایئر لائنز کی شراکت داری نہیں بلکہ پاکستان کی تجارتی ساکھ اور خطے میں اسکی اقتصادی اہمیت کا آئینہ دار ہے۔ اس سے نہ صرف تجارتی راستے ہموار ہوں گے بلکہ ملکی معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان عالمی اور علاقائی مارکیٹ میں مزید مسابقتی فوائد حاصل کرسکے گا۔پی آئی اے کو دیگر علاقائی ممالک کیساتھ بھی کارگو معاہدے کرنے اور فضائی روٹس رُوٹ شروع کرنے چاہئیں تاکہ پاکستان کی فضائی تجارتی رابطہ کاری مزید موثر اور قابلِ اعتماد بن سکے۔