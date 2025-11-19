صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
سموگ ایڈوائزری

ان دنوں ملک کے بیشتر وسطی اضلاع میں سموگ کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ قومی ادارۂ صحت نے اس سنگین صورتحال کے پیشِ نظر سموگ سے بچاؤ کی ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں شہریوں کو فوری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔پنجاب انوائرمینٹل پروٹیکشن ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز لاہور کے بعض علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 494 پوائنٹس تک جا پہنچا‘ جو کہ جان لیوا ہے۔ حافظ آباد‘ گوجرانوالہ‘ فیصل آباد اور قصور میں بھی ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک سطح پر رہا۔ سموگ محض دھند اور گرد کا امتزاج نہیں بلکہ زہریلے ذرات‘ کیمیکلز‘ دھوئیں اور صنعتی فضلے کا مجموعہ ہے جس سے نمونیا‘ دمہ‘ دائمی کھانسی‘ آنکھوں کی سوزش‘ امراض قلب‘ الرجی اور جلدی امراض میں خطرناک اضافہ ہو سکتا ہے۔

بچوں‘ بزرگوں اور پہلے سے بیمار افراد کیلئے یہ فضا جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قومی ادارۂ صحت نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز‘ ماسک کے استعمال‘ پانی زیادہ پینے‘ گھر کی کھڑکیاں بند رکھنے اور بچوں کی خصوصی حفاظت کی ہدایت کی ہے۔ ضروری ہے کہ عوام قومی ادارۂ صحت کی ہدایات پر پوری سنجیدگی سے عمل کریں۔ سموگ کا مقابلہ حکومت اور شہریوں دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر آج اس کے مستقل تدارک کیلئے طویل مدتی اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے برسوں میں یہ صرف ایک موسمی مسئلہ نہیں رہے گی بلکہ انسانی صحت اور معیشت کیلئے سنگین خطرہ بن جائے گی۔

 

