سرمایہ کاری میں کمی کی وجوہات
سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک تازہ رپورٹ ملک میں براہِ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں کمی کی نشاندہی کرتی ہے۔ سوموار کے روز جاری کی گئی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے چار ماہ (جولائی تا اکتوبر) کے دوران بیرونی سرمایہ کاری میں گزشتہ سال کے اسی دورانیے کی نسبت 26 فیصد کمی آئی۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے چار ماہ کے دوران ایک ارب ایک کروڑ پانچ لاکھ ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری آئی جبکہ رواں مالی کے اسی دورانیے میں 74کروڑ 77لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری آئی۔ حصص کے شعبے میں بھی غیر ملکی سرمایہ کاری کم ہوئی۔ رواں مالی سال کے پہلے چار ماہ کے دوران پورٹ فولیو انویسٹمنٹ میں 15کروڑ 97لاکھ ڈالر کا خالص اخراج ہوا جبکہ پچھلے سال کی اسی مدت میں نو کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا اخراج ہوا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری‘ جس میں براہِ راست سرمایہ کاری‘ پورٹ فولیو سرمایہ کاری اور غیر ملکی عوامی سرمایہ کاری شامل ہیں‘ میں مجموعی طور پر 82 فیصد سے زائد کمی آئی ہے۔
فکر انگیز امر یہ ہے کہ چین جیسے دوست ملک سے بھی سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے۔ اس سال 22کروڑ 67 لاکھ ڈالر کی چینی سرمایہ کاری آئی جو گزشتہ سال 54کروڑ 44 لاکھ ڈالر تھی۔ یہ صورتحال دہری تشویش کا موجب ہے۔ اس کے معاشی اثرات تو نمایاں ہیں ہی‘ اہم سوال یہ بھی ہے کہ اس دوران عالمی منظرنامے میں رونما ہونے والی بڑی تبدیلیاں بظاہر پاکستان کے حق میں رہی ہیں‘ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کی جانب سے پاکستان کی درجہ بندی بہتر کی گئی‘ حکومتی عہدیداروں کے پے بہ پے غیر ملکی دوروں میں باہمی سرمایہ کاری کے متعدد معاہدے بھی کیے گئے‘ اس کے باوجود ہم سرمایہ کاروں کو راغب کرنے میں ناکام کیوں رہے ہیں۔ اس صورتحال کا عمیق جائزہ لینا اور درپیش رکاوٹوں کو فوری دور کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غیر ملکی سرمایہ جب کسی ملک میں آتا ہے تو صرف پیسہ نہیں آتا بلکہ اس کے ساتھ بیرونی اعتماد بھی آتا ہے‘ نتیجتاً ملکی ساکھ میں اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح ایک سلسلہ چل نکلتا ہے۔
بیرونی سرمایہ کار اپنے ساتھ نئے کاروباری آئیڈیاز اور تجربہ لے کر آتا ہے‘ مقامی لوگ نئے رجحانات‘ علوم اور تجربات سے واقفیت حاصل کرتے ہیں اور چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ سرمایہ کاری کیلئے پُرکشش ماحول پیدا نہ کر کے ہم نے داخلی سطح پر بھی اپنی نمو کے امکانات کو بہت محدود کر رکھا ہے‘ نتیجتاً مقامی سطح پر وسیع سرمایہ کاری کے مواقع پیدا نہیں ہو پائے اور نہ ہی عالمی سرمایہ کاروں کو ہم راغب کر سکے ہیں۔ اگر سرمایہ کاری کے رجحان میں کمی کے اہم عوامل کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلا عنصر امن وامان ہے۔ پچھلے کچھ عرصے کے دوران ملکی سرحدوں پر تنائو بڑھا ہے جبکہ دہشت گردی کا گراف بھی بلند ہوا ہے۔ سرمایہ کار ہمیشہ محفوظ ماحول کی تلاش میں ہوتا ہے؛ چنانچہ امن وامان یقینی بنانے کیلئے فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت ہو گی۔ دوسرا بڑا عنصر پاکستان کا پیچیدہ معاشی ماڈل ہے‘ جو نہ صرف اصلاحات بلکہ ازسر نو تعمیر کا متقاضی ہے۔ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے عالمی ادارے اس معاشی ماڈل کو ’ناکارہ‘ قرار دے چکے جو روزگار اور سرمایہ کاری کے مواقع کو محدود کر دیتا ہے۔
توانائی بحران بالخصوص مہنگی توانائی بھی سرمایہ کاری کی راہیں مسدود کر رہی ہے۔ گزشتہ دو سال سے حکومت اس مسئلے سے نمٹ رہی ہے مگر ہنوز قیمتیں اعتدال میں نہیں آ سکیں۔ سیاسی عدم استحکام بھی سرمایہ کاری کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے اور جب تک ان عوامل کا سدباب نہیں کیا جاتا‘ سرمایہ کاری کی پائیدار نمو یقینی نہیں بنائی جا سکتی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے کثیر مواقع موجود ہیں مگر ان سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے پُرکشش اندرونی معاشی ماحول بھی فراہم کرنا ہوگا۔ معاشی اشاریوں میں بہتری کے باوجود یہ معاملہ اب تک حکومتی توجہ اور ترجیحات سے خاصا دور ہے۔