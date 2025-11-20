صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان خورشید ندیم عمران یعقوب خان سعود عثمانی مفتی منیب الرحمٰن
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

ٹیکسٹائل برآمدات میں کمی

وفاقی ادارۂ شماریات کے مطابق ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات گزشتہ تین ماہ سے تنزل کا شکار ہیں۔اگست تا اکتوبر کے دوران ٹیکسٹائل کی کئی اہم مصنوعات جیسے کاٹن کلاتھ‘ تولیے اور دیگر ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی برآمدات میں تقریباً 13 فیصد کمی ہوئی جبکہ خام روئی اور یارن جیسی مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ جولائی میں جب ٹیکسٹائل برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 30فیصد سے زائد اضافہ ہوا تو رواں مالی سال میں ریکارڈ ٹیکسٹائل برآمدات کی امید ظاہر کی جانے لگی مگر توانائی کی بلند قیمتوں‘ مسلسل بڑھتی پیداواری لاگت‘ غیریقینی حکومتی پالیسیوں اور پیچیدہ ٹیرف نظام نے یہ رفتار برقرار نہ رہنے دی۔

مہنگی بجلی اور گیس کی وجہ سے پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات کو عالمی منڈی میں مسابقت کے مسائل درپیش ہیں۔ جب پیداواری لاگت بڑھ جاتی ہے تو عالمی خریدار لازمی طور پر سستی مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں‘یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ملک کا ویلیو ایڈڈ سیکٹر بھی اسی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے۔ ضروری ہے کہ حکومت صنعتوں کیلئے سستی توانائی کی فراہمی یقینی بنائے‘ ٹیرف نظام نہ صرف سادہ بلکہ برآمدی صنعتوں کیلئے دوستانہ کیا جائے‘ اور معاشی پالیسیوں میں تسلسل برقرار رکھا جائے۔ اس کے علاوہ مصنوعات میں جدت‘ عالمی معیار کے مطابق تنوع‘ برانڈنگ اور مارکیٹنگ پر توجہ دینا بھی بہت ضروری ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
چھپا سبق
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
جمہوریت: سَراب
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن
کالم آرکائیو