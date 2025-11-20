ٹیکسٹائل برآمدات میں کمی

ٹیکسٹائل برآمدات میں کمی
وفاقی ادارۂ شماریات کے مطابق ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات گزشتہ تین ماہ سے تنزل کا شکار ہیں۔اگست تا اکتوبر کے دوران ٹیکسٹائل کی کئی اہم مصنوعات جیسے کاٹن کلاتھ‘ تولیے اور دیگر ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی برآمدات میں تقریباً 13 فیصد کمی ہوئی جبکہ خام روئی اور یارن جیسی مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ جولائی میں جب ٹیکسٹائل برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 30فیصد سے زائد اضافہ ہوا تو رواں مالی سال میں ریکارڈ ٹیکسٹائل برآمدات کی امید ظاہر کی جانے لگی مگر توانائی کی بلند قیمتوں‘ مسلسل بڑھتی پیداواری لاگت‘ غیریقینی حکومتی پالیسیوں اور پیچیدہ ٹیرف نظام نے یہ رفتار برقرار نہ رہنے دی۔
مہنگی بجلی اور گیس کی وجہ سے پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات کو عالمی منڈی میں مسابقت کے مسائل درپیش ہیں۔ جب پیداواری لاگت بڑھ جاتی ہے تو عالمی خریدار لازمی طور پر سستی مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں‘یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ملک کا ویلیو ایڈڈ سیکٹر بھی اسی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے۔ ضروری ہے کہ حکومت صنعتوں کیلئے سستی توانائی کی فراہمی یقینی بنائے‘ ٹیرف نظام نہ صرف سادہ بلکہ برآمدی صنعتوں کیلئے دوستانہ کیا جائے‘ اور معاشی پالیسیوں میں تسلسل برقرار رکھا جائے۔ اس کے علاوہ مصنوعات میں جدت‘ عالمی معیار کے مطابق تنوع‘ برانڈنگ اور مارکیٹنگ پر توجہ دینا بھی بہت ضروری ہے۔