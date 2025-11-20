صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
فتح کا اعتراف

امریکہ چین اقتصادی و سلامتی جائزہ کمیشن کی جانب سے امریکی کانگریس میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں مئی میں ہونے والی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی عسکری برتری کا اعتراف کیا گیا ہے۔ یہ اعتراف نہ صرف پاکستان کی فتح پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے بلکہ فاشسٹ مودی حکومت کے پروپیگنڈا اور بھارتی میڈیا کے جھوٹے دعوؤں کو بھی بے نقاب کرتا ہے جو اَب تک اس حقیقت کو جھٹلانے میں مصروف ہے۔ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا پر واضح ہو چکا ہے کہ کیسے نہ صرف عسکری اعتبار سے بلکہ سفارتی سطح پر بھی پاکستان نے بھارت کو دھول چٹائی۔ امریکی کانگریس کی رپورٹ مودی حکومت کے لیے ایک سخت انتباہ ہے کہ وہ مستقبل میں پاکستان کے ساتھ کسی بھی مِس ایڈونچر میں ملوث نہ ہو کیونکہ آئندہ بھی اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔

عالمی سطح پر پاکستان کی فتح کے اعتراف نے یہ واضح کر دیا کہ افواجِ پاکستان ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کیلئے مکمل طور پر مستعد و تیار ہیں۔ معرکہ حق میں پاکستان کی فتح کی عالمی پذیرائی ثابت کرتی ہے کہ ملک عزیز کی عسکری و سفارتی اہمیت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فتح نہ صرف ایک قومی فخر ہے بلکہ خطے میں طاقت کے توازن اور امن و استحکام کے قیام کے حوالے سے بھی ایک مضبوط پیغام ہے۔ مودی سرکار کو پاکستان کے خلاف کسی نئے ایڈونچر کے بجائے اپنی شکست کھلے دل سے تسلیم کرنی چاہیے اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کی طرف توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔

 

