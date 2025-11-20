پیشگی منصوبہ بندی
وزیر اعظم شہباز شریف نے وزراتِ موسمیاتی تبدیلی‘ وزارتِ منصوبہ بندی اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ برس مون سون میں کسی بھی جانی ومالی نقصان سے بچنے کیلئے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر مربوط منصوبہ سازی کی جائے ۔ رواں برس کشمیر سے کشمور تک‘ ملک کے ایک بڑے حصے کو جس طرح سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا اس قسم کی صورتحال سے بچاؤ اسی صورت ممکن جب آفتِ ناگہاں سے پہلے بچاؤ کی منصوبہ بندی اور تدابیر کی جائیں۔ ایسے حالات میں جب محکمہ موسمیات آئندہ برس مون سون بارشوں میں رواں سال کی نسبت 26فیصد اضافے کی پیش گوئی کر چکا ہے‘ یہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ مون سون کیلئے ابھی سے تیاری شروع کر دی جائے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق رواں سال سیلاب سے قومی معیشت کو 822 ارب روپے سے زائد خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔
2022ء میں سیلاب سے ہونے والا نقصان ملک کی جی ڈی پی کے نو فیصد کے مساوی تھا۔ رواں سال 31لاکھ افراد بے گھر ہوئے اور گزشتہ تین برسوں میں سیلابوں میں 4500 سے زائد افراد جاں بحق اور چار کروڑ سے زائد بے گھر ہو چکے۔ زرعی و صنعتی نقصانات ان کے علاوہ ہیں۔ گوکہ عالمی سطح پر ہونے والے کاربن اخراج میں پاکستان کا حصہ ایک فیصد سے بھی کم ہے لیکن پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں پانچویں نمبر پر ہے۔ لہٰذا اب یہ باتیں پیچھے رہ گئی ہیں کہ جن ممالک نے ماحولیات کو بگاڑا ہے‘ وہی اسے درست کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں۔ یہ سیلابِ بلا ہمارے گھر کا رستہ دیکھ چکا ہے‘ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنی پوری قوت اور تمام وسائل اس کے تدارک کیلئے بروئے کار لائیں۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلیاں 2030ء تک جنوبی ایشیا میں چار کروڑ 88 لاکھ افراد کو شدید غربت میں دھکیل سکتی ہیں۔
پاکستان‘ جس کی 44.7 فیصد آبادی پہلے ہی خطِ غربت سے نیچے ہے‘ کو یہ تنبیہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام کرنے کی تحریک دیتی ہے۔ یہ امر خصوصی طور پر قابلِ ذکر ہے کہ چند اقدامات سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں‘ یہ دہائیوں کا بگاڑ ہے‘ جو برسوں کی محنت شاقہ ہی سے ٹھیک ہو سکتا۔ ماحولیاتی ماہرین متنبہ کر رہے کہ پاکستان کو اگلے مزید پچیس سال یعنی 2050ء تک موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا‘ لہٰذا یہ نہ صرف ملک کے مستقبل بلکہ بقا کا بھی سوال ہے۔ مسئلے کا عمیق جائزہ‘ درست سمت میں قدم اور پیہم عمل سے ہم ماحولیاتی بگاڑ سے نمٹنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ رواں سال پاکستان کو تین طرح کے سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا؛ شہری سیلاب‘ دریائی سیلاب اور ناگہاں آفات۔ ان تینوں کے تدارک کی حکمتِ عملی مختلف ہے۔ جس علاقے میں جس مسئلے کا شدت سے سامنا کرنا پڑا‘ وہاں اُسی سے متعلق اقدامات کی زیادہ ضرورت ہے۔
علاوہ ازیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اداروں کے وسائل میں اضافہ اور اداروں میں رابطہ کاری‘ حالیہ سیلابوں میں یہ ضرورت بھی شدت سے محسوس کی گئی۔ سیلاب کے خدشے سے دوچار علاقوں میں پیشگی وارننگ سسٹم کی تنصیب اور لوگوں کا محفوظ انخلا‘ اس حوالے سے نہ صرف پیشگی منصوبہ بندی کی جانی چاہیے بلکہ سرکاری سطح پر اس کی مشقوں کی بھی ضرورت ہے۔ رواں سال فلیش فلڈز کے دوران سوات اور گلگت بلتستان میں انفرادی طور پر بروقت اطلاع سے ہزاروں افراد کی جانیں بچائی گئیں۔ اگر یہ کام حکومتی سطح پر ہو گا تو یقینا کہیں زیادہ مؤثر ہو گا۔ آبی گزرگاہوں سے تجاوزات کے خاتمے اور نکاسی آب کے سسٹم کو بہتر بنانے کے علاوہ متعدد ایسے قلیل‘ وسط اور طویل مدتی اقدامات ہیں‘ جن سے مون سون کے حوالے سے مؤثر تیاری کی جا سکتی ہے مگر سب سے زیادہ ضروری ہے باہمی رابطہ کاری اور مربوط منصوبہ سازی۔ یہی دو اقدامات ہمیں مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔