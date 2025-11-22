صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ افتخار احمد سندھو ذوالفقار علی مہتو مفتی منیب الرحمٰن
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

آبادی کا چیلنج

اقوام متحدہ کی ’ورلڈ اربنائزیشن پروسپیکٹس 2025ء‘ کے مطابق کراچی کی تیزی سے بڑھتی آبادی شہری زندگی کیلئے سنگین  چیلنج بن سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگریہی رجحان رہا تو 2050ء تک کراچی تقریباً تین کروڑ 30 لاکھ آبادی کے ساتھ دنیا کا پانچواں بڑا شہر بن جائے گا۔ 2023ء کی مردم شماری کے مطابق کراچی کی آبادی دو کروڑ تین لاکھ تھی‘ جو صوبہ بلوچستان کی آبادی سے بھی 54لاکھ زیادہ ہے۔ آبادی کے بے تحاشا دباؤ کی وجہ سے کراچی سمیت ملک کا ہر بڑا شہر مسائل کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث پانی‘ بجلی اور ٹرانسپورٹ کا انفراسٹرکچر شدید دباؤ میں ہے۔ماحولیاتی مسائل خوفناک صورت اختیار کر چکے ہیں‘سڑکیں‘ ہسپتال‘ سکول اور دیگر بنیادی سہولتیں طلب کو پورا نہیں کر پا رہیں۔

وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ بڑھتی آبادی پر کنٹرول کیلئے بلاتاخیر عملی اقدامات کریں۔ علاوہ ازیں پہلے سے موجود شہروں پر آبادی کا بوجھ بڑھانے کے بجائے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ نئے شہروں کی بنیاد رکھنی چاہیے تاکہ مستقبل میں شہری سہولیات پر دباؤ کم ہو اور شہری معیار زندگی بہتر ہو۔ بین الاقوامی تجربات یہ بتاتے ہیں کہ نئے شہر آباد کرنے اور انفراسٹرکچر مضبوط کرنے کے اقدامات شہری بحران کو مؤثر طریقے سے کم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان میں بھی ایسے اقدامات ناگزیر ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

سیاست کا خاتمہ
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
بدل دو نظام
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک افغان مسئلے کا حل
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
عدلیہ کا عروج وزوال
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن
کالم آرکائیو