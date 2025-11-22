آبادی کا چیلنج

آبادی کا چیلنج
اقوام متحدہ کی ’ورلڈ اربنائزیشن پروسپیکٹس 2025ء‘ کے مطابق کراچی کی تیزی سے بڑھتی آبادی شہری زندگی کیلئے سنگین چیلنج بن سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگریہی رجحان رہا تو 2050ء تک کراچی تقریباً تین کروڑ 30 لاکھ آبادی کے ساتھ دنیا کا پانچواں بڑا شہر بن جائے گا۔ 2023ء کی مردم شماری کے مطابق کراچی کی آبادی دو کروڑ تین لاکھ تھی‘ جو صوبہ بلوچستان کی آبادی سے بھی 54لاکھ زیادہ ہے۔ آبادی کے بے تحاشا دباؤ کی وجہ سے کراچی سمیت ملک کا ہر بڑا شہر مسائل کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث پانی‘ بجلی اور ٹرانسپورٹ کا انفراسٹرکچر شدید دباؤ میں ہے۔ماحولیاتی مسائل خوفناک صورت اختیار کر چکے ہیں‘سڑکیں‘ ہسپتال‘ سکول اور دیگر بنیادی سہولتیں طلب کو پورا نہیں کر پا رہیں۔
وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ بڑھتی آبادی پر کنٹرول کیلئے بلاتاخیر عملی اقدامات کریں۔ علاوہ ازیں پہلے سے موجود شہروں پر آبادی کا بوجھ بڑھانے کے بجائے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ نئے شہروں کی بنیاد رکھنی چاہیے تاکہ مستقبل میں شہری سہولیات پر دباؤ کم ہو اور شہری معیار زندگی بہتر ہو۔ بین الاقوامی تجربات یہ بتاتے ہیں کہ نئے شہر آباد کرنے اور انفراسٹرکچر مضبوط کرنے کے اقدامات شہری بحران کو مؤثر طریقے سے کم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان میں بھی ایسے اقدامات ناگزیر ہیں۔