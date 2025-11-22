فیکٹری دھماکا
فیصل آباد میں ایک کیمیکل فیکٹری میں ہونے والا دھماکا‘ جس میں 20افراد جاں بحق اور 17 زخمی ہو گئے‘ انتہائی المناک ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں تین فیکٹری مزدور اور 17 اس علاقے کے رہائشی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق یہ دھماکا گیس پائپ لائن پھٹنے سے ہوا اور فیکٹری میں بھاری مقدار میں ذخیرہ شدہ کیمیکل بھی دھماکوں کا سبب بنا۔ دھماکے اس قدر شدید تھے کہ فیکٹری کی پوری عمارت زمین بوس ہونے کے ساتھ ساتھ قریبی گھروں کی چھتیں بھی اڑ گئیں اور ضلعی انتظامیہ کے مطابق زیادہ تر اموات چھتیں اور مکان گرنے سے ہوئی ہیں۔اسے ایک صنعتی حادثہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔یہ انسانی جانوں اور رہائشی تحفظ کے حوالے سے المناک غفلت کا نتیجہ تھا۔
اس افسوسناک واقعے کا سب سے قابلِ توجہ پہلو یہ ہے کہ رہائشی علاقے میں کیمیکل فیکٹری لگانے کی اجازت کیوں دی گئی؟ اس واقعہ کے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ ساتھ ہی رہائشی علاقوں میں موجود صنعتی یونٹس کے خلاف بھی کریک ڈائون کرنا چاہیے اور صنعتی و رہائشی علاقوں کی واضح تقسیم کو یقینی بنانا چاہیے۔ یہ المناک واقعہ ایک سبق ہے کہ انسانی جانیں اور رہائشی تحفظ کسی بھی معاشی یا صنعتی مفاد سے مقدم ہیں۔ حکام کو چاہیے کہ اس سانحے سے سبق سیکھیں‘ ذمہ داران کو جواب دہ ٹھہرا کر مستقبل میں رہائشی علاقوں کو محفوظ بنائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ شہری علاقے کبھی بھی خطرناک صنعتی تجربات کا میدان نہ بنیں۔