دہشت گردی کا منبع
اقوام متحدہ نے افغان طالبان کی جانب سے فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی کی اعانت کو خطے کی سلامتی کیلئے خطرہ قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک بریفنگ کے دوران اگلے روز ڈنمارک کی جانب سے ان خطرات کی جانب متوجہ کیا گیا جو کالعدم ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے گٹھ جوڑ سے جنوبی ایشیا اور وسط ایشیا کو درپیش ہیں۔ ڈنمارک جو کہ داعش اور القاعدہ پر پابندیوں کی اقوام متحدہ کی کمیٹی کا سربراہ ہے‘ کی اقوام متحدہ میں نائب مستقل مندوب نے کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے سلامتی کونسل کو بتایا کہ تقریباً چھ ہزار جنگجوؤں کے ساتھ یہ خطے سے ابھرنے والا ایک سنگین خطرہ ہے جسے ڈی فیکٹو افغان حکام کی طرف سے خاطر خواہ مدد مل رہی ہے۔ ڈنمارک کی سفیر کا بیان ان خطرات کی تصدیق کرتا ہے۔ پاکستان کئی سال سے خبردار کر رہا ہے کہ افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کی پناہ گاہ بنی ہوئی ہے اور ٹی ٹی پی کی اعانت پاکستان میں دہشت گردی کا موجب ہے۔
افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے قیام کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ دہشت گردی کا جو سلسلہ 2021ء تک بڑی حد تک کنٹرول میں تھا‘ طالبان کی واپسی کے بعد اس میں لگاتار اضافہ ہوا۔ نہ صرف دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا بلکہ ان واقعات میں زیادہ تر استعمال ہونے والا اسلحہ اور دیگر ساز وسامان بھی وہی تھا جو غیر ملکی افواج افغانستان میں چھوڑ گئی تھیں۔ یہ دہشت گردی میں افغانستان کے ملوث ہونے کی دوسری بڑی شہادت ہے۔ یہ صورتحال افغانستان کی عبوری حکومت کے کردار اور عزائم کو بے نقاب کرتی ہے۔ پچھلے چار برس کے دوران پاکستان اَن گنت بار افغانستان کو اس کی ذمہ داریوں کی جانب متوجہ کر چکا مگر اصل مسئلے کے ادراک کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے افغان طالبان کا ردعمل ہمیشہ مایوس کن اور غیر منطقی رہا۔ سلامتی کونسل میں افغانستان کی اس ناکامی اور دہشتگردی کی لاجسٹک سپورٹ کی نشاندہی پاکستان کے اس مؤقف کی تصدیق کرتی ہے اور ان خدشات کی بھی کہ افغان سرزمین کا دہشتگردی کیلئے استعمال ہونا دنیا کے اس حصے کیلئے سکیورٹی کے شدید خطرات کا سبب ہے۔ افغان عبوری حکومت کی کمزور عملداری‘ ناقص گورننس‘ داخلی سطح پر نظریات اور مفادات کی بنیاد پر دھڑے بندی اور دہشت گرد عناصر کو افغانستان میں پنپنے کی سہولتیں دنیا کو اس صورتحال میں درپیش خطرات سے متنبہ کرنے کیلئے کافی ہیں۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ علاقائی ممالک اور دنیا افغانستان میں سے ابھرنے والے خطرات کا صحیح طور پر جائزہ لیں اور سدباب کیلئے ضروری اقدامات کریں۔
اس سلسلے میں طالبان کی عبوری حکومت کو ان حالات کیلئے جوابدہ بنانا ضروری ہے۔ پاکستان کی جانب سے جن اندیشوں کا اظہار کیا جاتا رہا ہے اقوام متحدہ میں بھی ان کی بازگشت سنائی دیتی ہے‘ یہ صورتحال افغانستان کی جانب بھرپور توجہ کا تقاضا کرتی ہے۔ ان حالات سے مزید چشم پوشی کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں اور ایشیائی خطے میں پائیدار امن اور معاشی ترقی کی راہ کی یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشی ایٹو کے ساتھ چین خطے کے ممالک کو جوڑنے اور ترقی کے جامع اور ہمہ جہت منصوبوں کیلئے اقدامات کر رہا ہے۔ اگر افغانستان شدت پسندی کے ماضی کی طرف مراجعت کرتا اور عالمی دہشت گردی کیلئے پناہ گاہ بنتا ہے تو اس کے اثرات خطے کے ممالک کی سکیورٹی کیساتھ ساتھ ان معاشی امکانات پر بھی ہوں گے جن سے درجنوں ممالک کی معاشی ترقی کا خواب جڑا ہوا ہے۔ افغانستان کا جغرافیائی محل وقوع یقینا اہم ہے‘ یہ جنوبی ایشیا‘ وسط ایشیا اور مشرق وسطیٰ کا سنگم ہے۔ یہی حدود اربعہ جو خطے میں رابطہ کاری کا سبب بن سکتا ہے‘ اگر دہشت گردی پر قابو نہ پایا گیا تو اس خطے میں دہشت گردی کا منبع ثابت ہو گا۔