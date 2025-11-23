صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
مجیب الرحمٰن شامی ایاز امیر رؤف کلاسرا رشید صافی عمران یعقوب خان محمد عبداللہ حمید گل
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

مہنگائی میں اضافہ

وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے 16اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں سالانہ بنیادوں پر 3.53فیصد اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ مہنگی ہونے والی اشیا میں ڈیزل‘ ایل پی جی‘ ٹماٹر‘ چینی‘ چائے پتی اور کوکنگ آئل شامل ہیں۔ مہنگائی میں اضافے کے بنیادی عوامل میں منافع خوری‘ ذخیرہ اندوزی اور عوام کی کمزور معاشی سکت سرفہرست ہیں۔ عالمی بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک کی 44 فیصد سے زائدآبادی خطِ غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اس تناظر میں مہنگائی میں معمولی اضافہ بھی لاکھوں گھرانوں کیلئے مالی پریشانی اور محرومی کا سبب بنتا ہے۔

معیشت کی کمزور جڑیں اس وقت مزید کمزور ہو جاتی ہیں جب کم معاشی سکت رکھنے والا شہری اپنی آمدنی اور اخراجات کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو پُر نہیں کر پاتا۔ مہنگائی کے خاتمے کیلئے منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت اور غیر معمولی کارروائیاں ناگزیر ہیں مگر اس کیساتھ ایک بنیادی ضرورت عوام کی آمدن بڑھانے کی ہے۔ روزگار کے مواقع میں اضافہ‘ کم از کم مقرر کردہ اجرت کی فراہمی اور تنخواہ دار طبقے کیلئے ٹیکسوں کی شرح میں کمی جیسے اقدامات عوام کیلئے مہنگائی کا مقابلہ کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ جب تک حکومت عوام کی معاشی سکت بہتر نہیں بناتی‘ مہنگائی میں معمولی اضافہ بھی غریب گھرانوں کیلئے زندگی کو مزید مشکل بناتا رہے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
بھارت کے اُڑتے تابوت
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
کالم آرکائیو