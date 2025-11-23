مہنگائی میں اضافہ
وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے 16اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں سالانہ بنیادوں پر 3.53فیصد اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ مہنگی ہونے والی اشیا میں ڈیزل‘ ایل پی جی‘ ٹماٹر‘ چینی‘ چائے پتی اور کوکنگ آئل شامل ہیں۔ مہنگائی میں اضافے کے بنیادی عوامل میں منافع خوری‘ ذخیرہ اندوزی اور عوام کی کمزور معاشی سکت سرفہرست ہیں۔ عالمی بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک کی 44 فیصد سے زائدآبادی خطِ غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اس تناظر میں مہنگائی میں معمولی اضافہ بھی لاکھوں گھرانوں کیلئے مالی پریشانی اور محرومی کا سبب بنتا ہے۔
معیشت کی کمزور جڑیں اس وقت مزید کمزور ہو جاتی ہیں جب کم معاشی سکت رکھنے والا شہری اپنی آمدنی اور اخراجات کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو پُر نہیں کر پاتا۔ مہنگائی کے خاتمے کیلئے منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت اور غیر معمولی کارروائیاں ناگزیر ہیں مگر اس کیساتھ ایک بنیادی ضرورت عوام کی آمدن بڑھانے کی ہے۔ روزگار کے مواقع میں اضافہ‘ کم از کم مقرر کردہ اجرت کی فراہمی اور تنخواہ دار طبقے کیلئے ٹیکسوں کی شرح میں کمی جیسے اقدامات عوام کیلئے مہنگائی کا مقابلہ کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ جب تک حکومت عوام کی معاشی سکت بہتر نہیں بناتی‘ مہنگائی میں معمولی اضافہ بھی غریب گھرانوں کیلئے زندگی کو مزید مشکل بناتا رہے گا۔