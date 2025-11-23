اثاثہ جات کی تفصیل
آئی ایم ایف کی گورننس اور کرپشن ڈائیگناسٹک اسیسمنٹ میں سامنے آنے والے تحفظات کے بعد حکومت نے 2026ء سے اعلیٰ سرکاری اور حکومتی عہدوں پر فائز شخصیات کے اثاثہ جات کی تفصیل عوام کیلئے شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد کیلئے ایک مرکزی اور خود مختار اتھارٹی قائم کرنے کی تجویز ہے جو اعلیٰ عہدیداروں کے اثاثہ جات جمع اور ڈیجیٹلائز کرکے انہیں شائع کرے گی۔ کرپشن کے خاتمے کیلئے یہ خوش آئند قدم ہے کیونکہ اثاثہ جات کے موجودہ نظام میں جانچ پڑتال اور شفافیت کا فقدان ہے۔ اثاثوں کی جانچ کیساتھ ساتھ سرکاری عہدوں پر فائز شخصیات کے لائف سٹائل کی مانیٹرنگ بھی ہونی چاہیے ‘ یعنی یہ دیکھا جائے کہ کسی عہدیدار کا طرزِ زندگی اسکی قانونی آمدنی سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔
اس عمل سے ناجائز دولت‘ سرکاری حیثیت کے ناجائز استعمال اور غیر قانونی ذرائع آمدن کا سراغ لگانے میں مدد ملے گی۔ حقیقی احتساب کی راہ میں ایک اور بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ احتسابی اور انسدادِ بدعنوانی کے ادارے اکثر سیاسی اجازت کے بغیر کارروائی نہیں کر سکتے۔ حکومتی شخصیات کے اثاثہ جات کی تفصیل پبلک کرنے اور احتسابی اداروں کو سیاسی مداخلت سے آزاد کرنے سے ملک میں کرپشن کے خاتمے اور شفاف حکومتی ڈھانچے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔یہ فیصلہ محض اعلانات تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسکی بنیاد پر ایک ایسا مؤثر‘ شفاف اور قابلِ عمل نظام تشکیل دیا جانا چاہیے جو طاقتور طبقات کیلئے بھی جوابدہی سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ چھوڑے۔