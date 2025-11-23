صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
مجیب الرحمٰن شامی ایاز امیر رؤف کلاسرا رشید صافی عمران یعقوب خان محمد عبداللہ حمید گل
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

اثاثہ جات کی تفصیل

آئی ایم ایف کی گورننس اور کرپشن ڈائیگناسٹک اسیسمنٹ میں سامنے آنے والے تحفظات کے بعد حکومت نے 2026ء سے اعلیٰ سرکاری اور حکومتی عہدوں پر فائز شخصیات کے اثاثہ جات کی تفصیل عوام کیلئے شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد کیلئے ایک مرکزی اور خود مختار اتھارٹی قائم کرنے کی تجویز ہے جو اعلیٰ عہدیداروں کے اثاثہ جات جمع اور ڈیجیٹلائز کرکے انہیں شائع کرے گی۔ کرپشن کے خاتمے کیلئے یہ خوش آئند قدم ہے کیونکہ اثاثہ جات کے موجودہ نظام میں جانچ پڑتال اور شفافیت کا فقدان ہے۔ اثاثوں کی جانچ کیساتھ ساتھ سرکاری عہدوں پر فائز شخصیات کے لائف سٹائل کی مانیٹرنگ بھی ہونی چاہیے ‘ یعنی یہ دیکھا جائے کہ کسی عہدیدار کا طرزِ زندگی اسکی قانونی آمدنی سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔

اس عمل سے ناجائز دولت‘ سرکاری حیثیت کے ناجائز استعمال اور غیر قانونی ذرائع آمدن کا سراغ لگانے میں مدد ملے گی۔ حقیقی احتساب کی راہ میں ایک اور بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ احتسابی اور انسدادِ بدعنوانی کے ادارے اکثر سیاسی اجازت کے بغیر کارروائی نہیں کر سکتے۔ حکومتی شخصیات کے اثاثہ جات کی تفصیل پبلک کرنے اور احتسابی اداروں کو سیاسی مداخلت سے آزاد کرنے سے ملک میں کرپشن کے خاتمے اور شفاف حکومتی ڈھانچے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔یہ فیصلہ محض اعلانات تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسکی بنیاد پر ایک ایسا مؤثر‘ شفاف اور قابلِ عمل نظام تشکیل دیا جانا چاہیے جو طاقتور طبقات کیلئے بھی جوابدہی سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ چھوڑے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
بھارت کے اُڑتے تابوت
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
کالم آرکائیو