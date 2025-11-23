صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
نئے صوبے ناگزیر ہیں

ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے پارلیمنٹ میں نئے صوبوں کا مطالبہ کرنے اور اسے عملی جامہ پہنانے کیلئے ہر قانونی اور جمہوری طریقہ استعمال کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اگلے روز ایک پریس کانفرنس میں اس حکومتی اتحادی جماعت کے قائدین کا کہنا تھا کہ آئین نئے صوبوں کی تشکیل کا جواز فراہم کرتا ہے کہ جب آبادی میں اضافہ اور ضروریات بڑھ جائیں تو نئے صوبوں کی تشکیل آئین کی منشا ہے۔ دنیا بھر میں یہی دستور رائج ہے اور اسی طرح انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بنتے رہے ہیں مگر ہمارے ہاں اس معاملے کو غیر ضروری طور پر سیاسی حساسیت سے جوڑ کر ملک و قوم کے مسائل کو بڑھاوا دیا گیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے چاروں صوبوں میں کوئی توازن نہیں۔ کہیں آبادی کا دباؤ غیر معمولی ہے اور کہیں رقبہ اتنا کہ پہلے سے موجود سرکاری بندوبست کیساتھ اتنے بڑے صوبے کا انتظام چلانا ممکن ہی نہیں۔

ہمارے ہاں انتظامی مسائل اور عوامی سہولیات کی عدم فراہمی کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ صوبائی سطح پر حکومتی ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس عدم توازن کے مسائل رہیں گے۔ ماہرین اس کا حل صوبوں کو انتظامی بنیاد پر چھوٹے یونٹس میں تقسیم کر کے ہر یونٹ کو ایک صوبے کا درجہ دے کر اختیارات اور ذمہ داریوں کی تقسیم تجویز کرتے ہیں۔اس طرح چھوٹے صوبائی یونٹس میں حکومتی معاملات کو زیادہ مؤثر طور پر چلایا جاسکتا‘ گورننس کو زیادہ متحرک کیا جاسکتا اور عوامی سہولیات کی فراہمی پر زیادہ توجہ دی جاسکتی ہے۔ یہی آبادی‘ رقبے اور مسائل کے انبوہ کثیر سے نمٹنے کی یقینی صورت ہے۔ مگر سیاسی جماعتیں یا وہ حلقے جن کو اس آئینی پیش رفت کی صورت میں اپنی اجارہ داری پر زد پڑنے اور مفادات متاثر ہونے کا خدشہ ہے ‘ صوبوں کی انتظامی تقسیم کو سر خ لکیر بنا کر پیش کرتے ہیں ‘ حالانکہ آئین اور حقائق اور حالات کے تقاضے اس سلسلے میں ہر گز مانع نہیں۔

آئین میں اس کی پوری گنجائش رکھی گئی ہے اور طریقہ کار وضح کیا گیا ہے۔ اس طریقہ کار کی دقت اور تقاضوں پر بات ہو سکتی ہے مگر اس سے تو انکار کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ نئے صوبوں کا قیام آئین کا منشا ہے۔اس اصول سے اتفاق کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو نئے صوبوں کے قیام کی غرض و غایت کا سوال سامنے آئے گا‘ جس کیلئے کافی مؤثر دلائل موجود ہیں۔ہمارا گورننس کا نظام ناکام ہو چکا ہے اور اس ناکامی کے اثرات سماجی ترقی اور ملکی صلاحیتوں کی راہ میں بھی رکاوٹ ہیں۔ وسائل موجود ہونے کے باوجود ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جارہا۔ افرادی قوت بھی تو وسائل ہی کی ایک صورت ہے مگر صحت‘ تعلیم‘ تربیت‘ تحفظ اور ترقی کے مواقع نہ ملنے کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل اکثر ترقی پذیر ملکوں کے نوجوانوں سے پیچھے ہے۔ یہ مصنوعی ذہانت کا دور ہے مگر مادی وسائل اور منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے قومی سطح پر ہم اس ترقی کو دور ہی سے دیکھ رہے ہیں۔ وسائل کی مناسب تقسیم کا فقدان اور عدم توجہی ہمارے بیشتر مسائل کی جڑ ہے ۔ صوبوں کوچھوٹے انتظامی یونٹس میں تقسیم کرنے سے ان مسائل کا خاطر خواہ سدباب کیا جاسکتا ہے۔ چھوٹے صوبے اور مقامی حکومت کا مؤثر نظام سماجی ترقی اور خوشحالی کیلئے ناگزیر ہے۔

آج ہمارے ملک کے کئی بڑے شہروں کی آبادی ترقی یافتہ دنیا کے بعض ملکوں کی آبادی کے برابر یا اس سے زیادہ ہے ۔ مگر اتنے بڑے شہروں میں بھی مقامی حکومت کا مؤثر اور متواتر نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے شہر مسائل کی دلدل بن چکے ہیں۔ چھوٹے شہروں اور قصبوں دیہات کی حالت بھی چنداں مختلف نہیں؛چنانچہ ادھر سے بڑے شہروں کی جانب نقل مکانی کا رجحان تیزی سے جاری ہے۔ ان حالات میں نظام حکومت کو جوں کا توں رکھنے کی ضد مسائل کی کھائی میں گرانے کے سوا کچھ نہیں دے سکتی۔ دانشمندی کا تقاضا ہے کہ حالات کی نبض کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ چھوٹے صوبے اور مقامی حکومت کا مؤثر نظام ناگزیر ہو چکا ہے۔

 

