انسدادِ سموگ پالیسی کا جائزہِ نو

اتوار کے روز چھٹی کے باوجود پنجاب کے متعدد شہروں میں فضا انتہائی آلودہ رہی۔ پنجاب کے ادارہ تحفظِ ماحولیات کے مطابق گزشتہ روز گوجرانوالہ میں اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 290 جبکہ لاہور میں 281 ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کے بعض علاقوں میں یہ انڈیکس 379 کی مضر صحت سطح پر پہنچ گیا۔ عالمی ادارے ورلڈ ایئر کوالٹی انڈیکس نے بھی دہلی کے بعد لاہور کو دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار دیا ہے‘ جس کی فضا مضرِ صحت ہے۔ پنجاب حکومت اس بدترین فضائی آلودگی پر مشرق سے چلنے والی ہوائوں اور بھارتی پنجاب سے داخل ہونے والی آلودگی کو موردِ الزام ٹھہرا رہی ہے۔سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق سموگ ایمرجنسی سکواڈز ہمہ وقت الرٹ ہیں جبکہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے۔

مسلسل حکومتی اقدامات کے باوجود سموگ اور آلودگی یہ واضح کرتی ہے کہ اس کے تدارک کے لیے جز وقتی نہیں مستقل اقدامات کی ضرورت ہے۔گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل کاوشوں کے باوجود صورتحال کا ہر سال مزید بگڑتے جانا انسدادِ سموگ پالیسی کے سقم کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ضروری ہے کہ اس حوالے سے پالیسی کا از سر نو جائزہ لیا جائے اور بے نتیجہ اقدامات دہرانے کے بجائے اس مسئلے کو تکنیکی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ یہ کئی دہائیوں کا پیدا کردہ بگاڑ ہے‘ جو مستقل اقدامات ہی سے درست ہو سکتا ہے۔

 

