ضمنی انتخابات

پنجاب اسمبلی کے سات اور قومی اسمبلی کے چھ حلقوں میں گزشتہ روز ضمنی انتخابات کا عمل پُرامن ماحول میں مکمل ہوا۔ اگرچہ بعض جگہوں پر انتخابات کی شفافیت سے متعلق سوالات ضرور اٹھائے گئے اور ووٹ ڈالنے کی کچھ وڈیوز بھی منظر عام پر آئیں‘ جن کے خلاف الیکشن کمیشن نے تحقیقات اور کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ شب تک کے غیر حتمی نتائج کے مطابق حکمران جماعت مسلم لیگ (ن) واضح اکثریت کے ساتھ آگے ہے۔ ان ضمنی انتخابات میں جو عنصر سب سے زیادہ نمایاں رہا وہ ہے ووٹرز کا کم جوش وخروش اور ٹرن آئوٹ کی کم شرح۔ اگرچہ یہ ضمنی انتخابات کی روایتی خصوصیات ہیں مگر پونے دو سال قبل عام انتخابات میں انہی حلقوں میں ووٹرز کا جوش و خروش دیدنی تھا‘ اور اب ایسے افراد کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے جو سیاسی ماحول اور انتخابی عمل سے نہ صرف لاتعلق بلکہ متنفر نظر آتے ہیں۔

یہ سیاسی مایوسی بھی ٹرن آئوٹ میں کمی کی ایک بڑی وجہ ہے اور اس کے حقیقی اثرات سماج میں بڑھتی بے چینی کی صورت میں نمایاں ہو رہے ہیں۔ یہ سیاسی بحران جو خود سیاسی جماعتوں پر اعتبار میں کمی کا سبب بن رہا ہے‘ نوجوانوں کو سیاسی عمل سے باہر رکھنے اور سیاسی جماعتوں کو خاندانی پارٹیوں میں بدل دینے کا نتیجہ ہے۔ جب نوجوانوں کی اکثریت شعبہ سیاست سے عملاً لاتعلق رکھی جائے گی تو وہ کیونکر انتخابی عمل میں دلچسپی لے گی۔ یہ اربابِ اختیار کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کیلئے بھی غور و فکر کا مقام ہے کہ ان کی بقا اسی نظام کے استحکام کے ساتھ جڑی ہے۔

 

