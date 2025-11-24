سٹرٹیجک ڈائیلاگ کا اعلامیہ
پاکستان اور یورپی یونین کے ساتویں سٹرٹیجک ڈائیلاگ میں پاک افغان صورتحال پر بھی غور کیا گیا اور اتوار کے روز جاری کئے گئے اعلامیے میں افغانستان سے مطالبہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کیلئے عملی کردار ادا کرے۔ اعلامیے میں افغانستان کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا اور کہا گیا کہ افغانستان میں امن‘ استحکام اور جامع سیاسی عمل خطے کے مفاد میں ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات اور ان کے افغانستان سے براہ راست تعلق کے شواہد کے باوجود افغان عبوری حکومت کی جانب سے مؤثر اقدامات سے پس وپیش اور حقائق کی سنگینی کو تسلیم کرنے کے بجائے موشگافی کا رویہ بالآخر اسی انجام سے دوچار ہوا جو اس قسم کی صورتحال میں ہوتا ہے۔ افغانستان کی جانب سے دہشت گردی کی سرپرستی اور سہولت کاری پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک کیلئے تو خطرہ ہے ہی مگر اس خطرے سے خود افغانستان بھی محفوظ نہیں۔
اسی قسم کے حالات میں افغانستان عالمی دہشت گردی کا مرکز بن گیا جس کے نتیجے میں افغانستان کو طویل ترین جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ سے پہلے بھی اگرچہ افغانستان کے حالات کچھ مثالی نہ تھے مگر دو دہائیوں کی اس جنگ کے تجربے افغانوں کو یہ سکھانے کیلئے کم نہ تھے کہ امن اور خوشحالی کیلئے دہشت گردی‘ منشیات اور اس قسم کے دھندوں کو خیرباد کہنا ہو گا۔ مگر ایسا نہیں ہوا اور افغانستان بدستور اسی ڈگر پر ہے جس پہ 2001ء سے پہلے تھا۔ دہشت گردی کی آماجگاہیں‘ منشیات اور سمگلنگ کی معیشت اور داخلی سطح پر انسانی حقوق کے معاملے میں طالبان کا المناک رویہ دنیا کیلئے لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان اور دیگر ہمسایہ ممالک کی اس صورتحال میں پریشانی کی وجہ نہ صرف دہشتگردی ہے بلکہ افغانستان کی جانب سے منشیات‘ اسلحہ اور دیگر اشیا کی سمگلنگ بھی تشویش کی بڑی وجہ ہے۔ پاکستان کو سمگلنگ سے سالانہ 3400 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے جبکہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا بہت سا سامان بھی غیر قانونی طریقے سے پاکستان بھیج دیا جاتا ہے جس سے مزید 1000 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔
ان مسائل سے درگزر کی گنجائش‘ مگر افغانستان کیلئے پاکستان کم وبیش چار‘ پانچ دہائیوں تک یہ سب برداشت کرتا آیا ہے۔ اصولی طور پر عالمی طاقتوں کے انخلاکے بعد افغان طالبان کو نئی شروعات کرنی چاہیے تھی‘ جس کی ان سے توقع بھی کی گئی اور اُن کی جانب سے دنیا کے ساتھ ایسے وعدے بھی کئے گئے‘ مگر عبوری حکومت سنبھالنے کے ساتھ ہی طالبان کے وہی پرانے رنگ ڈھنگ سامنے آنا شروع ہو گئے اور وقت کے ساتھ ان کی سنگینی بڑھتی چلی گئی۔ دہشت گرد گروہوں کیلئے نرم گوشہ‘ خواتین کی تعلیم پر پابندی اور انٹرنیٹ کی بندشیں طالبان کا اصل چہرہ واضح کرتی ہیں۔ جہاں تک دہشت گردی اور سمگلنگ کی روک تھام کی بات ہے تو پاکستان کو بھرپور اور ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاک افغان طویل اور غیر مستحکم سرحد دہشت گردوں اور سمگلروں کو سہولت فراہم کرتی ہے‘ مگر سیکورٹی کے جدید وسائل اور مؤثر اقدامات کی بدولت افغانستان کی جانب سے درپیش خطرات کے سدباب میں کافی حد تک کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔
آئے روز سکیورٹی اداروں کی جانب سے فتنۂ خوارج کے ٹھکانوں پر کامیاب کارروائیوں کی خبریں آتی ہیں اور دہشت گردی کے بڑے واقعات کو بروقت ناکام بنانے کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ کامیابیاں مضبوط اور مربوط دفاعی حکومت عملی اور اقدامات کی وجہ سے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر سکیورٹی کا آہنی پردہ ڈالنا پاکستان کی قومی سلامتی کا تقاضا ہے۔ یہ سکیورٹی کے حوالے سے بھی ضروری ہے اور معاشی اعتبار سے بھی کیونکہ جہاں افغانستان سے دہشت گردی کی دراندازی امن وامان کیلئے خطرناک ہے وہیں سمگلنگ اور منشیات کے سماجی اور معاشی اثرات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔