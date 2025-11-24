صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم رسول بخش رئیس کنور دلشاد میاں عمران احمد سعود عثمانی علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

سٹرٹیجک ڈائیلاگ کا اعلامیہ

پاکستان اور یورپی یونین کے ساتویں سٹرٹیجک ڈائیلاگ میں پاک افغان صورتحال پر بھی غور کیا گیا اور اتوار کے روز جاری کئے گئے اعلامیے میں افغانستان سے مطالبہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کیلئے عملی کردار ادا کرے۔ اعلامیے میں افغانستان کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا اور کہا گیا کہ افغانستان میں امن‘ استحکام اور جامع سیاسی عمل  خطے کے مفاد میں ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات اور ان کے افغانستان سے براہ راست تعلق کے شواہد کے باوجود افغان عبوری حکومت کی جانب سے مؤثر اقدامات سے پس وپیش اور حقائق کی سنگینی کو تسلیم کرنے کے بجائے موشگافی کا رویہ بالآخر اسی انجام سے دوچار ہوا جو اس قسم کی صورتحال میں ہوتا ہے۔ افغانستان کی جانب سے دہشت گردی کی سرپرستی اور سہولت کاری پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک کیلئے تو خطرہ ہے ہی مگر اس خطرے سے خود افغانستان بھی محفوظ نہیں۔

اسی قسم کے حالات میں افغانستان عالمی دہشت گردی کا مرکز بن گیا جس کے نتیجے میں افغانستان کو طویل ترین جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ سے پہلے بھی اگرچہ افغانستان کے حالات کچھ مثالی نہ تھے مگر دو دہائیوں کی اس جنگ کے تجربے افغانوں کو یہ سکھانے کیلئے کم نہ تھے کہ امن اور خوشحالی کیلئے دہشت گردی‘ منشیات اور اس قسم کے دھندوں کو خیرباد کہنا ہو گا۔ مگر ایسا نہیں ہوا اور افغانستان بدستور اسی ڈگر پر ہے جس پہ 2001ء سے پہلے تھا۔ دہشت گردی کی آماجگاہیں‘ منشیات اور سمگلنگ کی معیشت اور داخلی سطح پر انسانی حقوق کے معاملے میں طالبان کا المناک رویہ دنیا کیلئے لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان اور دیگر ہمسایہ ممالک کی اس صورتحال میں پریشانی کی وجہ نہ صرف دہشتگردی ہے بلکہ افغانستان کی جانب سے منشیات‘ اسلحہ اور دیگر اشیا کی سمگلنگ بھی تشویش کی بڑی وجہ ہے۔ پاکستان کو سمگلنگ سے سالانہ 3400 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے جبکہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا بہت سا سامان بھی غیر قانونی طریقے سے پاکستان بھیج دیا جاتا ہے جس سے مزید 1000 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔

ان مسائل سے درگزر کی گنجائش‘ مگر افغانستان کیلئے پاکستان کم وبیش چار‘ پانچ دہائیوں تک یہ سب برداشت کرتا آیا ہے۔ اصولی طور پر عالمی طاقتوں کے انخلاکے بعد افغان طالبان کو نئی شروعات کرنی چاہیے تھی‘ جس کی ان سے توقع بھی کی گئی اور اُن کی جانب سے دنیا کے ساتھ ایسے وعدے بھی کئے گئے‘ مگر عبوری حکومت سنبھالنے کے ساتھ ہی طالبان کے وہی پرانے رنگ ڈھنگ سامنے آنا شروع ہو گئے اور وقت کے ساتھ ان کی سنگینی بڑھتی چلی گئی۔ دہشت گرد گروہوں کیلئے نرم گوشہ‘ خواتین کی تعلیم پر پابندی اور انٹرنیٹ کی بندشیں طالبان کا اصل چہرہ واضح کرتی ہیں۔ جہاں تک دہشت گردی اور سمگلنگ کی روک تھام کی بات ہے تو پاکستان کو بھرپور اور ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاک افغان طویل اور غیر مستحکم سرحد دہشت گردوں اور سمگلروں کو سہولت فراہم کرتی ہے‘ مگر سیکورٹی کے جدید وسائل اور مؤثر اقدامات کی بدولت افغانستان کی جانب سے درپیش خطرات کے سدباب میں کافی حد تک کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔

آئے روز سکیورٹی اداروں کی جانب سے فتنۂ خوارج کے ٹھکانوں پر کامیاب کارروائیوں کی خبریں آتی ہیں اور دہشت گردی کے بڑے واقعات کو بروقت ناکام بنانے کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ کامیابیاں مضبوط اور مربوط دفاعی حکومت عملی اور اقدامات کی وجہ سے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر سکیورٹی کا آہنی پردہ ڈالنا پاکستان کی قومی سلامتی کا تقاضا ہے۔ یہ سکیورٹی کے حوالے سے بھی ضروری ہے اور معاشی اعتبار سے بھی کیونکہ جہاں افغانستان سے دہشت گردی کی دراندازی امن وامان کیلئے خطرناک ہے وہیں سمگلنگ اور منشیات کے سماجی اور معاشی اثرات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

جمہوریت اور پاکستان
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
بے معنی گفتگو
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سہ روزہ بستی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
ایک یادگار علمی نشست
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو