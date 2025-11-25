صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
کمزور آڈٹ نظام

آئی ایم ایف نے پاکستان میں گورننس کے مسائل کے حوالے سے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ آڈٹ نظام کی کمزوریوں کی وجہ سے پاکستان میں وفاقی سطح پر اندازاً 40 کھرب روپے اور صوبوں میں اس سے بھی زیادہ کے عوامی وسائل ضیاع کے خطرات سے دوچار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حکومتی اداروں میں اندرونی آڈٹ نظام کی  عدم موجودگی‘ بیرونی آڈٹ کے محدود اثرات اور آئینی طور پر خود مختار ہونے کے باوجود آڈیٹر جنرل کے دفتر کا عملی طور پر حکومت کے تابع ہونا عوامی فنڈز کی شفاف نگرانی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ سرکاری وسائل کے مؤثر استعمال کیلئے اداروں کا اندرونی اور بیرونی آڈٹ ناگزیر ہے۔

اندرونی آڈٹ نہ صرف شفاف مالی نظم و ضبط یقینی بناتا بلکہ بدعنوانی کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے جبکہ بیرونی آڈٹ اداروں کو جوابدہ بناتا ہے۔ مذکورہ رپورٹ میں آئی ایم ایف نے آڈیٹر جنرل کے دفتر کو مکمل خود مختار بنانے اور ہر وزارت و ڈویژن میں چیف انٹرنل آڈیٹرز تعینات کرنے پر زور دیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان سفارشات پر عملدرآمد سے آڈٹ نظام میں اصلاحات کرکے شفافیت اور جوابدہی کو یقینی اور ٹیکس دہندگان کے پیسے کا صحیح استعمال ممکن بنائے۔ اس سے نہ صرف سرکاری وسائل کا ضیاع روکا جا سکتا ہے بلکہ مالی بے ضابطگیوں پر قابو پانے اور عوام کے اعتماد کو بحال کرنے میں بھی مدد ملے گی۔

 

