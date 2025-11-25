کمزور آڈٹ نظام

کمزور آڈٹ نظام
آئی ایم ایف نے پاکستان میں گورننس کے مسائل کے حوالے سے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ آڈٹ نظام کی کمزوریوں کی وجہ سے پاکستان میں وفاقی سطح پر اندازاً 40 کھرب روپے اور صوبوں میں اس سے بھی زیادہ کے عوامی وسائل ضیاع کے خطرات سے دوچار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حکومتی اداروں میں اندرونی آڈٹ نظام کی عدم موجودگی‘ بیرونی آڈٹ کے محدود اثرات اور آئینی طور پر خود مختار ہونے کے باوجود آڈیٹر جنرل کے دفتر کا عملی طور پر حکومت کے تابع ہونا عوامی فنڈز کی شفاف نگرانی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ سرکاری وسائل کے مؤثر استعمال کیلئے اداروں کا اندرونی اور بیرونی آڈٹ ناگزیر ہے۔
اندرونی آڈٹ نہ صرف شفاف مالی نظم و ضبط یقینی بناتا بلکہ بدعنوانی کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے جبکہ بیرونی آڈٹ اداروں کو جوابدہ بناتا ہے۔ مذکورہ رپورٹ میں آئی ایم ایف نے آڈیٹر جنرل کے دفتر کو مکمل خود مختار بنانے اور ہر وزارت و ڈویژن میں چیف انٹرنل آڈیٹرز تعینات کرنے پر زور دیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان سفارشات پر عملدرآمد سے آڈٹ نظام میں اصلاحات کرکے شفافیت اور جوابدہی کو یقینی اور ٹیکس دہندگان کے پیسے کا صحیح استعمال ممکن بنائے۔ اس سے نہ صرف سرکاری وسائل کا ضیاع روکا جا سکتا ہے بلکہ مالی بے ضابطگیوں پر قابو پانے اور عوام کے اعتماد کو بحال کرنے میں بھی مدد ملے گی۔