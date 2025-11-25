ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ سہولت
حکومت کی جانب سے برآمد کنندگان پر نافذ ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ سرچارج کو ختم کرنے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ یہ سرچارج برآمدات میں اضافے اور متعلقہ شعبوں کی ترقی کیلئے لگایا گیا تھا مگر اس کے درست اور شفاف استعمال کے حوالے سے ہمیشہ سوالات اٹھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فنڈ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے گزشتہ پانچ سال کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت بھی کی ہے تاکہ برآمدکنندگان اور عام کاروباری طبقے کو معلوم ہو سکے کہ فنڈ کی رقم کن شعبوں میں خرچ ہوئی اور کہاں مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس ڈویلپمنٹ سرچارج کے خاتمے سے برآمدکنندگان کی لاگت میں کمی آئے گی اور عالمی منڈیوں میں ملکی مصنوعات کی مسابقت بڑھے گی‘ مگر صرف یہی اقدام برآمدات کے مسائل کا کافی حل نہیں۔
وفاقی ادارۂ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے چار ماہ کے دوران ملک کا تجارتی خسارہ 39 فیصد بڑھ کر 12.7ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ برآمدات کے فروغ کیلئے برآمدی صنعتوں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا‘ خام مال اور توانائی کی قیمتوں میں استحکام‘ عالمی سطح پر ملکی مصنوعات کی برانڈنگ اور تشہیر کیلئے مربوط پروگرام تشکیل دینا اور معاشی پالیسیوں میں تسلسل بھی بہت ضروری ہے۔ اگر حکومت نجی شعبے کوساتھ ملا کر شفاف اور مستحکم پالیسیوں پر عملدرآمد کرے تو نہ صرف برآمدات میں کمی کے رجحان کو روکا جا سکتا ہے بلکہ پاکستان جنوبی ایشیا کی بڑی برآمدی منڈی بن سکتا ہے۔