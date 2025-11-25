صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ سہولت

حکومت کی جانب سے برآمد کنندگان پر نافذ ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ سرچارج کو ختم کرنے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ یہ سرچارج برآمدات میں اضافے اور متعلقہ شعبوں کی ترقی کیلئے لگایا گیا تھا مگر اس کے درست اور شفاف استعمال کے حوالے سے ہمیشہ سوالات اٹھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فنڈ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے گزشتہ پانچ سال کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت بھی کی ہے تاکہ برآمدکنندگان اور عام کاروباری طبقے کو معلوم ہو سکے کہ فنڈ کی رقم کن شعبوں میں خرچ ہوئی اور کہاں مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس ڈویلپمنٹ سرچارج کے خاتمے سے برآمدکنندگان کی لاگت میں کمی آئے گی اور عالمی منڈیوں میں ملکی مصنوعات کی مسابقت بڑھے گی‘ مگر صرف یہی اقدام برآمدات کے مسائل کا کافی حل نہیں۔

وفاقی ادارۂ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے چار ماہ کے دوران ملک کا تجارتی خسارہ 39 فیصد بڑھ کر 12.7ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ برآمدات کے فروغ کیلئے برآمدی صنعتوں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا‘ خام مال اور توانائی کی قیمتوں میں استحکام‘ عالمی سطح پر ملکی مصنوعات کی برانڈنگ اور تشہیر کیلئے مربوط پروگرام تشکیل دینا اور معاشی پالیسیوں میں تسلسل بھی بہت ضروری ہے۔ اگر حکومت نجی شعبے کوساتھ ملا کر شفاف اور مستحکم پالیسیوں پر عملدرآمد کرے تو نہ صرف برآمدات میں کمی کے رجحان کو روکا جا سکتا ہے بلکہ پاکستان جنوبی ایشیا کی بڑی برآمدی منڈی بن سکتا ہے۔

 

