ڈینگی بے قابو
ڈینگی کنٹرول کے دعووں کے باوجود ملک کے بڑے شہروں میں ڈینگی وائرس کا پھیلاؤ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز سندھ کی رپورٹ کے مطابق پیر کے روز صوبے بھر سے 559 نئے تصدیق شدہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ سندھ سے رواں برس اب تک ڈینگی کے تقریباً 14 ہزار کیس رپورٹ ہو چکے ہیں جبکہ 27 افراد اس مرض کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں بھی صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ پیر کے روز لاہور سے ڈینگی وائرس کے سبب تین اموات کی تصدیق ہوئی ہے۔ رواں برس اب تک پنجاب میں ڈینگی کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد تقریباً 4100 ہو چکی ہے اور سب سے زیادہ‘ 749مریض لاہور سے رپورٹ ہوئے ہیں۔
ڈینگی کی وبا ہر سال سر اٹھاتی ہے لیکن حکومت اور متعلقہ ادارے اس کے تدارک کیلئے مؤثر منصوبہ بندی نہیں کر پاتے۔ ڈینگی کے پھیلاؤ پر قابو پانے کیلئے صوبائی حکومتوں اور ضلعی انتظامیہ کو جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنے چاہیے۔ سپرے مہمات کو تیز کرنے‘ نالوں اور گلی محلوں سے کھڑا پانی نکالنے اور ہسپتالوں میں ڈینگی وارڈز کیلئے مزید وسائل فراہم کرنے چاہئیں۔ شہریوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں اور آس پاس کے ماحول کو صاف رکھیں۔ ڈینگی سے تحفظ صرف اجتماعی شعور‘ بروقت اقدامات اور مستقل احتیاط ہی سے ممکن ہے۔