سپر فلو کاخطرہ
قومی ادارۂ صحت کی جانب سے ملک کے مختلف شہروں میں ’’سپر فلو‘‘ کے کیسوں کی تصدیق نے عوام میں تشویش پھیلا دی ہے‘ تاہم ماہرینِ صحت کے مطابق یہ صورتحال خوف و ہراس نہیں بلکہ احتیاط کی متقاضی ہے۔ اگرچہ یورپ‘ بالخصوص برطانیہ میں اس وائرس کے باعث ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے لیکن طبی ماہرین کے مطابق پاکستان میں اس کے اثرات نسبتاً کم شدت کے ہوں گے کیونکہ ہمارے ملک میں بزرگ آبادی کی تعداد کم اور موسمی پیٹرن مختلف ہے۔ البتہ ڈاکٹروں نے سپر فلو سے محفوظ رہنے کیلئے احتیاط برتنے کی تاکید کی ہے خاص طور پر بزرگ افراد‘ دائمی امراض میں مبتلا مریضوں اور کمزور مدافعتی نظام رکھنے والوں کیلئے احتیاط اور بچاؤ کے پیشگی اقدامات جو ڈاکٹر تجویز کریں‘ نہایت ضروری ہیں۔
ملک کے مختلف حصوں میں دھند اور سرد موسم وائرس کے پھیلاؤ کوتیز کر سکتا ہے‘ اسلئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ناگزیر ہے۔ ماسک کا استعمال‘ ہاتھوں کی صفائی‘ فلو کی علامات رکھنے والے افراد سے فاصلہ اور کمروں میں مناسب ہوا کا گزر ایسے سادہ مگر مؤثر اقدامات ہیں جو سپر فلو سے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر صورتحال یہ تقاضا کرتی ہے کہ نہ تو بے جا خوف پھیلایا جائے اور نہ ہی لاپروائی اختیار کی جائے۔ ذمہ دارانہ رویے‘ بروقت ویکسی نیشن اور احتیاطی تدابیر سے ہی اس چیلنج کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔