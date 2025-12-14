صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
مہنگائی کا بوجھ

وفاقی ادارۂ شماریات کے مطابق 11دسمبر کو ختم ہونے والے کاروباری ہفتے کے دوران 12اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح میں 3.90 فیصد اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق مہنگی ہونے والی اشیا میں چکن‘ انڈے‘ کوکنگ آئل‘بناسپتی گھی‘ آٹا اور دالیں سرفہرست ہیں۔ روزمرہ استعمال کی اشیا کی قیمتوں میں اضافہ عوام کی قوتِ خرید پر براہِ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ اس اضافے کی بنیادی وجوہات میں مقامی پیداوار میں کمی‘ درآمدی اشیا کی بڑھتی ہوئی قیمتیں‘ لاجسٹک مسائل‘ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری وغیرہ شامل ہیں۔ اگر ان عوامل پر بروقت قابو نہ پایا گیا تو عام آدمی کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ اس صورتحال کے بروقت تدارک کیلئے حکومت کو غذائی اجناس کی مقامی پیداوار بڑھانے پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی تاکہ ان اجناس کی فراہمی میں استحکام آئے اور قیمتیں قابو میں رہیں۔

علاوہ ازیں منافع خور اور ذخیرہ اندوز عناصر کے خلاف سخت کارروائی بھی ناگزیر ہے۔ اسی طرح سبسڈی کے نظام کو مؤثر بنانا اور مارکیٹ نگرانی کے نظام کو مستحکم کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر مہنگائی پر قابو پانے کیلئے حکومت اور متعلقہ ادارے فوری اور جامع اقدامات کریں تو نہ صرف عوام کی زندگی آسان ہو سکتی ہے بلکہ معاشی استحکام بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور روزمرہ کی اشیا کی عدم دستیابی معاشرتی اور اقتصادی مشکلات میں اضافہ کرتی رہے گی۔

مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
