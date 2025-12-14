قومی سلامتی اورداخلی استحکام کا عزم
چیف آف آرمی سٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاک فوج اندرونی و بیرونی چیلنجز‘ انتہاپسندانہ نظریات اور قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والی تقسیم پسند قوتوں سے نمٹنے کیلئے مکمل طور پر تیار اور پُرعزم ہے۔ یہ بیان محض ایک عسکری اعلان نہیں بلکہ قومی سلامتی‘ ریاستی عملداری اور قومی وحدت کے تحفظ کے حوالے سے جامع ریاستی نقطہ نظر کا بیان ہے۔ گزشتہ دو دہائیوں کے دوران ملکِ عزیز نے دہشتگردی کے خلاف طویل اور کٹھن جنگ لڑی ہے‘ جس میں سکیورٹی فورسز‘ قانون نافذ کرنیوالے اداروں اور عام شہریوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ اگرچہ بڑی حد تک امن بحال ہوا تاہم خطے کی بدلتی جغرافیائی اور سیاسی صورتحال‘ سرحد پار آنے والی تبدیلیاں ‘ پراکسی وار اور جدید ہائبرڈ جنگ کے تقاضے یہ ثابت کرتے ہیں کہ چیلنجز مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ ایسے میں ا فواجِ پاکستان کے سربراہ کا یہ واضح پیغام قومی سطح پر اعتماد کا احساس پیدا کرتا ہے۔
اندرونی چیلنجز میں سب سے خطرناک پہلو انتشاری خیالات کا پھیلاؤ ہے‘ جو نہ صرف ریاستی اداروں کو نشانہ بناتے بلکہ سماجی ہم آہنگی‘ رواداری اور آئینی نظام اور حکومتی عملداری کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ اس صورتحال کا مقابلہ صرف طاقت سے ممکن نہیں بلکہ اس کیلئے فکری‘ تعلیمی اور سماجی سطح پر جامع حکمتِ عملی درکار ہوتی ہے۔ ا فواجِ پاکستان کا عزم اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ ریاست اس خطرے کو محض سکیورٹی مسئلہ نہیں بلکہ ایک ہمہ جہت قومی چیلنج کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ بیرونی محاذ پر پاکستان کو ایسے عناصر کا سامنا ہے جو داخلی کمزوریوں سے فائدہ اُٹھا کر ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں‘تاہم مسلح افواج کی تیاری اور عزم دشمنوں کیلئے واضح پیغام ہے کہ پاکستان اپنی خودمختاری‘ جغرافیائی سالمیت اور قومی مفادات پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ بیرونی خطرات کی طرح داخلی سطح پر قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والی تقسیم پسند قوتیں‘ خواہ وہ نسلی‘ لسانی اور علاقائی بنیادوں پر سرگرم ہوں یا سیاسی بنیادوں پر‘قومی وحدت کیلئے سنگین خطرہ ہیں۔
جب بھی کسی ملک میں ایسے عناصر کو تقویت ملی‘ ریاستی ڈھانچہ کمزور ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بیان ان قوتوں کیلئے واضح تنبیہ ہے کہ ریاست قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے والی کسی سرگرمی کو برداشت نہیں کرے گی اور قانون کی بالادستی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ یہ بیان عوامی سطح پر بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ایسے دور میں جب معاشی مشکلات‘ سیاسی عدم استحکام اور سماجی بے چینی نے عوام کو فکرمند کر رکھاہے‘ سکیورٹی اداروں کا واضح اور پُرعزم مؤقف عوامی حوصلے کو تقویت فراہم کرے گا۔ عوام کا یہ اعتماد ہی کسی ریاست کی سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے اور دفاعی اداروں کا بلند عزم اس اعتماد کو مضبوط بناتا ہے۔ عسکری تیاریوں کیساتھ ساتھ سیاسی استحکام‘ معاشی اصلاحات‘ اچھی حکمرانی اور قانون کی یکساں عملداری قومی سلامتی کے ناگزیر تقاضے ہیں۔ مسلح افواج کا کردار اہم ہے لیکن سیاسی قیادت ‘ سول سوسائٹی اور سماج کے دیگر اہم طبقات کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ قومی بیانیے کو مضبوط کریں۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بیان جامع اور دوٹوک قومی پیغام ہے جو دشمن قوتوں کیلئے تنبیہ‘ عوام کیلئے اطمینان اور ریاستی اداروں کیلئے رہنمائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وقت تقاضا کرتا ہے کہ قومی اتحاد‘ نظم و ضبط اور مشترکہ مقصد کے تحت آگے بڑھا جائے تاکہ مضبوط‘ مستحکم اورپُرامن ترقی پذیر ریاست کے طور پر علاقائی اور عالمی سطح پر پاکستان کی شناخت کو مستحکم کیا جا سکے۔پاکستان کو قدرت نے بے مثال نعمتوں سے نوازا ہے‘ ملک کا جغرافیائی محل وقوع اور افرادی قوت کی صلاحیتیں بذات خود غیرمعمولی اہمیت کی حامل ہیں‘ ان نعمتوں اور امکانات کو بروئے کار لانے کیلئے بیرونی خطرات سے تحفظ اور داخلی امن اور ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ معاشی استحکام اور علاقائی و عالمی سطح پر قومی اہمیت کے ثمرات اسی سے مشروط ہیں۔