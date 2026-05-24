صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
مجیب الرحمٰن شامی ایاز امیر رؤف کلاسرا رشید صافی عمران یعقوب خان محمد عبداللہ حمید گل
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

عید سے قبل مہنگائی کا زور

وفاقی ادارۂ شماریات کے تازہ اعداد و شمار نے ایک بار پھر یہ حقیقت آشکار کر دی ہے کہ مہنگائی کے خاتمے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے حکومتی دعوے زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران 26اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 14.47 فیصد تک جا پہنچی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے آٹا‘دالیں‘ اور کوکنگ آئل سمیت کئی بنیادی اشیائے خور و نوش مہنگی ہوئیں۔ یہ اشیا روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ ہیں اسلئے انکی قیمتوں میں اضافہ براہِ راست عام آدمی کے گھریلو بجٹ کو متاثر کرتا ہے۔ ہر عید اور تہوار کے موقع پر عوام کو ناجائز منافع خوری کا عذاب بھی جھیلنا پڑتا ہے۔ بیوپاری‘ ذخیرہ اندوز اور منافع خور عناصر عوامی ضرورت کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں جبکہ متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔

یہ صورتحال اس امر کی غماز ہے کہ پرائس کنٹرولنگ کا حکومتی میکانزم تقریباً ناکام ہو چکا ہے۔ بازاروں میں ہر دکاندار اپنی مرضی کا نرخ وصول کر رہا ہے اور صارف بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ متوسط اور کم آمدنی والے طبقات کیلئے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ضروری ہے کہ پرائس کنٹرولنگ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے‘ ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائے اور بازاروں میں سرکاری نرخ ناموں پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کی معاشی سکت بڑھانے کیلئے تنخواہوں اور اجرتوں میں اضافہ بھی ناگزیر ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مٹی میں چراغ
مٹی میں چراغ
مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ کو مروڑ پڑ رہے ہیں
امریکہ کو مروڑ پڑ رہے ہیں
ایاز امیر
A Few Good Men
A Few Good Men
رؤف کلاسرا
دو محاذوں پر شکست
دو محاذوں پر شکست
رشید صافی
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندی
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندی
عمران یعقوب خان
پاک چین 75سالہ دوستی کا روشن سفر
پاک چین 75سالہ دوستی کا روشن سفر
محمد عبداللہ حمید گل
کالم آرکائیو