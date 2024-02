ٹیلر سوئفٹ نے گریمی ایوارڈز میں تاریخ رقم کر دی انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا 06 فروری ، 2024

× انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

لاس اینجلس (شوبز ڈیسک) ہالی ووڈ کے موسیقی کے سب سے بڑے ایوارڈز گریمی میں خواتین چھا گئیں۔سال کے بہترین البم کا ایوارڈ معروف امریکی گلوکارہ۔۔

ٹیلر سوئفٹ نے (Midnights) کیلئے جیتا۔گریمی ایوارڈز کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی فنکار نے اس کیٹیگری میں چار مرتبہ ایوارڈ حاصل کیا ہو۔ ایوارڈ وصول کرتے ہوئے 34 سالہ ٹیلر سوئفٹ نے کہا کہ میرے لیے ایوارڈ کام ہے جسے میں بہت پسند کرتی ہوں اور یہ مجھے بہت خوش کرتا ہے ۔ علاوہ ازیں ریکارڈ آف دی ایئر کا ایوارڈ امریکی گلوکارہ ملی سائرس کے گانے (Flowers) کے نام رہا۔امریکی پاپ گلوکارہ بلی آئلش کا مقبول ترین گیت (What Was I Made For) سال کا بہترین گانا قرار پایا جبکہ آسٹریلوی گلوکارہ کائلی منوگ نے بہترین پوپ ڈانس ریکارڈنگ اور Boygenius گروپ نے بہترین rock سانگ کا ایوارڈ حاصل کیا۔

Advertisement