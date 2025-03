گریمی ایوارڈز کیلئے نامزد گلوکارہ کار حادثے میں ہلاک انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا 03 مارچ ، 2025

لاس اینجلس(شوبزڈیسک) گریمی ایوارڈز کیلئے نامزد گلوکارہ اینجی اسٹون کار حادثے میں ہلاک ہوگئیں۔ اینجلہ لاورن براؤن اینچی سٹون کے نام سے مشہور تھیں۔۔

ان کی عمر 63 برس تھی۔میوزک انڈسٹری میں گہرے نقوش چھوڑنے والی اینجی اسٹون کو ان کے ہپ ہاپ گروپ The Sequence اور R&B ہٹ گانوں جیسے Wish I Didn‘t Miss You کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔گلوکارہ کی کار کو حادثہ ایک 18 وہیلر ٹرک کے ساتھ تصادم کے نتیجے میں پیش آیا۔ان کی بیٹی لادی ڈائمنڈ نے سوشل میڈیا پر افسوسناک خبر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میری ماں چلی گئی۔اینچی اسٹون 18 دسمبر 1961 کو کولمبیا جنوبی کیرولائنا میں پیدا ہوئی تھیں، انہوں نے 10 سولو البمز ریلیز کیے اور 3 بار گریمی ایوارڈز کے لیے نامزد ہوئیں، انہوں نے موسیقی کے علاوہ ٹی وی اور فلم میں بھی کام کیا۔