کانز فیسٹیول کا اعلیٰ اعزاز ایرانی ہدایتکار جعفر پناہی کے نام انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا 26 مئی ، 2025

پیرس(شوبز ڈیسک) ایرانی ہدایت کار جعفر پناہی نے کانز فلمی میلے میں اعلیٰ اعزاز اپنے نام کر لیا۔ایران کے منحرف ہدایت کار جعفر پناہی نے اپنی فلم It Was Just An Accident کے لیے پام ڈی اور ایوارڈ جیت لیا۔انہوں نے اس موقع پر اعزاز حاصل کرتے ہوئے۔۔۔

اپنے ملک کو ‘آزادی’ کے لیے متحد ہونے پر زور دیا۔64 سالہ ہدایت کار جعفر پناہی کو 2010 سے پابندی کا سامنا ہے ، انہیں ہدایت کاری کے کام کی وجہ سے متعدد بار گرفتار کیا جاچکا ہے جبکہ انہیں 2 بار جیل بھی ہوچکی ہے ۔ان کی فلم ‘اٹ واز جسٹ این ایکسیڈینٹ’ 5 عام ایرانیوں کی کہانی بیان کرتی ہے ، جو ایک ایسے شخص کا سامنا کر رہے ہیں جو ان کے خیال میں جیل میں ان پر تشدد کرتے تھے ۔