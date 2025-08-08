صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مداح نے رجنی کانت کی ہزاروں تصاویر سے مندر سجا دیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
مداح نے رجنی کانت کی ہزاروں تصاویر سے مندر سجا دیا

ممبئی(شوبز ڈیسک ) تامل فلم انڈسٹری میں سپر سٹار رجنی کانت کے 50 سال مکمل ہوگئے ہیں جس کا مداحوں کی جانب سے پرجوش انداز میں جشن منایا جارہا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق رجنی کانت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کارتک نام کے ایک مداح نے مدورائی میں سپر سٹار کے نام پر بنے ‘رجنی کانت مندر’ کو ان کی 5,500 سے زیادہ تصاویر کے ساتھ سجا کر انڈسٹری میں 50 سال مکمل ہونے کا انوکھے انداز میں جشن منایا۔ رجنی کانت کے اس ‘ڈائی ہارٹ فین’ نے اداکار سے اپنی گہری محبت اورعقیدت کا اظہار کرتے ہوئے عبادت کے طور پر مندر میں لگی ان کی مورتی کو غسل بھی دیا۔اس مندر کا افتتاح کچھ سال قبل کیا گیا تھا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پرو ہاکی لیگ میں ٹیم کی شمولیت کا معاملہ ، خصوصی کمیٹی قائم

پی ایس ایل دنیا کی دوسری دلچسپ فرنچائز لیگ قرار

وکٹوریہ نے پہلی بارنیشنل بینک اوپن ٹینس ٹائٹل جیت لیا

پاکستانی ایتھلیٹ کا شلوار قمیض میں میراتھون مکمل کرنیکا ریکارڈ

انگلش ون ڈے کپ میں امام الحق کی شاندار سنچری

بین شیلٹن نے کینیڈین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ
Dunya Bethak