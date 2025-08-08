مداح نے رجنی کانت کی ہزاروں تصاویر سے مندر سجا دیا
ممبئی(شوبز ڈیسک ) تامل فلم انڈسٹری میں سپر سٹار رجنی کانت کے 50 سال مکمل ہوگئے ہیں جس کا مداحوں کی جانب سے پرجوش انداز میں جشن منایا جارہا ہے۔
بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق رجنی کانت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کارتک نام کے ایک مداح نے مدورائی میں سپر سٹار کے نام پر بنے ‘رجنی کانت مندر’ کو ان کی 5,500 سے زیادہ تصاویر کے ساتھ سجا کر انڈسٹری میں 50 سال مکمل ہونے کا انوکھے انداز میں جشن منایا۔ رجنی کانت کے اس ‘ڈائی ہارٹ فین’ نے اداکار سے اپنی گہری محبت اورعقیدت کا اظہار کرتے ہوئے عبادت کے طور پر مندر میں لگی ان کی مورتی کو غسل بھی دیا۔اس مندر کا افتتاح کچھ سال قبل کیا گیا تھا ۔