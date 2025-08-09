طلاق ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ، اداکاراؤں پر زیادہ تنقید کی جاتی ہے :نازلی نصر
لاہور(نیٹ نیوز)سینئر اداکارہ نازلی نصر نے کہا ہے کہ طلاق ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے ، مگر شوبز کی خواتین کی طلاق پر زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔
حال ہی میں نازلی نصر نے ایک میگزین کو انٹرویو دیا، نازلی نصر کا کہنا تھا کہ اگر کبھی کوئی اداکارہ اپنی طلاق کے بارے میں بتاتی ہے تو اس کے پیچھے یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے تجربے سے کسی دوسرے کو مدد مل جائے ، وہ کچھ سیکھ لے ، ہمارا مقصد لڑکیوں کو باغی کرنا ہرگز نہیں ہوتا۔انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دوسری شادی کا فیصلہ آسان نہیں تھا ۔