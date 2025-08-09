ہانیہ کی عاصم کے کنسرٹ میں شرکت، سوشل میڈیا پر ہلچل
کراچی (این این آئی) کیا پرانی محبت دوبارہ دستک دے رہی ہے ؟ پاکستان کی صفِ اول کی اداکارہ اور ڈمپل کوئین ہانیہ عامر کی گلوکار عاصم اظہر کے کنسرٹ میں جھومتے گاتے ویڈیوز وائرل ہوگئیں۔۔۔
جس کے بعد سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی۔ دونوں سٹارز ماضی میں پاکستان کی سب سے پسندیدہ شوبز جوڑی سمجھے جاتے تھے ، ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کو ریوائیو لانچ پارٹی میں ایک ساتھ دیکھا گیا۔ ہانیہ عامر سفید لباس اور چشمہ پہنے اپنی قریبی دوست یشما گل کے ہمراہ عاصم اظہر کے گانے پر جھومتی نظر آئیں، عاصم نے اپنا وائرل ہٹ سانگ ترستی ہیں نگاہیں گایا، جس پر ہانیہ نے خوب انجوائے کیا۔اس موقع کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں۔